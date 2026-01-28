ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους»

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί κανονικά με τη Λιόν για το Europa League, λίγες μόνο ώρες μετά το φρικτό δυστύχημα των οπαδών του στη Ρουμανία, αλλά σε ένδειξη πένθους, η κερκίδα των φιλοξενούμενων θα παραμείνει κλειστή.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζήτησαν να μην ταξιδέψει κανείς στο Λιόν για το παιχνίδι του Europa League και “ασπρόμαυρη” ΠΑΕ ήρθε σε συνεννόηση με τη γαλλική ομάδα για να κλείσει η κερκίδα.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν μάλιστα σχετική ανάρτηση στα social media, όπου και έγραψαν: “Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει. Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ”.