Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3 Τελικό: Με γκολ έκλεισαν το ματς στο Αγρίνιο οι Θεσσαλονικείς

Πήρε το ντέρμπι της δεύτερης θέσης ο ΠΑΟΚ επί του Παναιτωλικού
ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
Super League
5η αγωνιστική
1 - 3
Τελικό σκορ
Στιγμιότυπο από το ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη… φωτιά στο τέλος κόντρα στον Παναιτωλικό, αλλά έφθασε τελικά στη νίκη με 3-1 για την 5η αγωνιστική της Super League, για να φθάσει στο 5/6 στο φετινό πρωτάθλημα.

22:59 | 20.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:59 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-1 στην έδρα του Παναιτωλικού και έμεινε μόνος δεύτερος στη βαθμολογία της Super League

22:59 | 20.09.2026
Τέλος στο ματς!
22:58 | 20.09.2026
90+7'

Φοβερή αντεπίθεση από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία επίθεση του αγώνα, με τον Σορετίρε να σκοράρει από κοντά για το 3-1 στο ματς

22:53 | 20.09.2026
Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
22:50 | 20.09.2026

7 λεπτά στις καθυστερήσεις του ματς

22:49 | 20.09.2026
89'

Σωτήρια επέμβαση του Μπάμπα τώρα για τον ΠΑΟΚ, σε αντεπίθεση του Παναιτωλικού

22:46 | 20.09.2026
86'
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Ζίβκοβιτς βγήκε στην αντεπίθεση και έδωσε την πάσα στον Εντιαγέ, αλλά το σουτ σταμάτησε σε αντίπαλο

22:36 | 20.09.2026
80'

Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τους Αγρινιώτες να μην βρίσκουν ευκαιρίες για την ισοφάριση, αλλά και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να "καθαρίσει" το ματς

22:34 | 20.09.2026
75'

Οι πολλοί τραυματισμοί έχουν χαλάσει το ρυθμό του αγώνα στο Αγρίνιο

22:31 | 20.09.2026

Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ: Τσιφτσής αντί Παβλένκα, Μπαταούλας αντί Ελουστόντο και Ούγκρεσιτς αντί Πέλκα

22:31 | 20.09.2026
Απίστευτη ατυχία για τον ΠΑΟΚ!

Με φορείο θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει βγάλει κι αυτός τον ώμο του

22:25 | 20.09.2026
69'

Ο Παβλένκα έπεσε πάνω σε συμπαίκτη του και έχει τραυματιστεί, με τον Παναιτωλικό να διαμαρτύρεται γιατί στην εξέλιξη της φάσης μπορούσε να σκοράρει

22:24 | 20.09.2026
63'

Κίτρινη κάρτα στον Νακάμπα για μία διαμαρτυρία μετά από φάουλ

22:24 | 20.09.2026
Το γκολ του Παναιτωλικού!
22:23 | 20.09.2026

Ο Τάχα Άλι δε, φέρεται να έχει υποστεί ξανά αξάρθρωση ώμου

22:12 | 20.09.2026

'Έχει τραυματιστεί και ο Τζενεπό για τον Παναιτωλικό

22:11 | 20.09.2026
52'

Από κόρνερ και διώξιμο του Εντιαγέ, ο Εστέμπαν πήρε την μπάλα και σκόραρε με ωραίο σουτ λίγο μέσα από την περιοχή, βάζοντας ξανά τον Παναιτωλικό στο ματς

22:09 | 20.09.2026
Γκολ για τον Παναιτωλικό!
22:06 | 20.09.2026
47'

Έχει τραυματιστεί ο Τάχα Άλι για τον ΠΑΟΚ και ο Σορετίρε θα πάρει τη θέση του. Στο χέρι δείχνει να έχει τραυματιστεί πάλι ο Σουηδός εξτρέμ

21:57 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:49 | 20.09.2026
Το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ!
21:48 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ ήταν "κυρίαρχος" στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με τέρματα των Άλι και Εντιαγέ, πήρε προβάδισμα με 2-0 στο ματς, πριν την ανάπαυλα

21:46 | 20.09.2026
Ημίχρονο στο Αγρίνιο!
21:42 | 20.09.2026
Το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ!
21:40 | 20.09.2026
39'

Μετά από φάση διαρκειάς στην περιοχή του Παναιτωλικού, η μπάλα στρώθηκε στον Εντιαγέ, ο οποίος και σκόραρε για δεύτερο σερί ματς του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του στο Αγρίνιο

21:38 | 20.09.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:37 | 20.09.2026

Νωρίτερα η φάση του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ, με το γκολ που δεν μέτρησε

 

21:35 | 20.09.2026
33'

Ωραία συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Γιάκιτς και τον Άλι στην αντεπίθεση και ο Σουηδός με φοβερή ενέργεια και σουτ που βρήκε και σε αντίπαλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς.

21:34 | 20.09.2026
Γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:25 | 20.09.2026
30'

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το ξεκίνημα του αγώνα

21:24 | 20.09.2026

Η πρώτη φάση του ματς για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ

 

21:22 | 20.09.2026
21'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Νέα ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Πέλκα να κάνει ωραίο πλασέ και να αναγκάζει σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε

21:17 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο της μπάλας και αναπτύσσεται ωραία επιθετικά στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά τα έχει... χαλάσει στην τελική προσπάθεια

21:13 | 20.09.2026
15'

Ωραία επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του Ζίβκοβιτς κόντραρε σε αμυντικό

21:13 | 20.09.2026

Συνεχίζει πάντως προς το παρόν ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ

21:10 | 20.09.2026
9'

Ο Ζαφείρης έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να πονάει μετά από ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου

21:09 | 20.09.2026
21:05 | 20.09.2026
5'

Άστοχο σουτ του Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ

21:02 | 20.09.2026
1'

Ο Εντιαγέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναιτωλικού, αλλά δεν κατάφερε να σουτάρει καλά, μαρκαρισμένος από αντίπαλο

20:59 | 20.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:59 | 20.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

20:56 | 20.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:54 | 20.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών

20:53 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού

 

Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος, Νακάμπα, Κόγιτς, Εράκοβιτς, Τζενεπό, Οπόκου, Μπάτζι

20:52 | 20.09.2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ


Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι, Εντιαγέ.

20:48 | 20.09.2026

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει πάντως κάποια προβλήματα της τελευταίας στιγμής με Κόστα και Τάισον

 

Ο Τάισον
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ: Ντιέγκο Κόστα και Τάισον έμειναν εκτός με προβλήματα της τελευταίας στιγμής για τους Θεσσαλονικείς
Ο Τάχα Άλι θα πάρει τη θέση του Τάισον στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
20:47 | 20.09.2026

Οι δύο ομάδες έχουν τρεις νίκες σε τέσσερα ματς, με τη μοναδική ήττα για αμφότερες να έρχεται από τον Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ

20:44 | 20.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Super League

20:43 | 20.09.2026
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