Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 1-3 Τελικό: Με γκολ έκλεισαν το ματς στο Αγρίνιο οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με τη… φωτιά στο τέλος κόντρα στον Παναιτωλικό, αλλά έφθασε τελικά στη νίκη με 3-1 για την 5η αγωνιστική της Super League, για να φθάσει στο 5/6 στο φετινό πρωτάθλημα.
Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-1 στην έδρα του Παναιτωλικού και έμεινε μόνος δεύτερος στη βαθμολογία της Super League
Φοβερή αντεπίθεση από τον ΠΑΟΚ στην τελευταία επίθεση του αγώνα, με τον Σορετίρε να σκοράρει από κοντά για το 3-1 στο ματς
7 λεπτά στις καθυστερήσεις του ματς
Σωτήρια επέμβαση του Μπάμπα τώρα για τον ΠΑΟΚ, σε αντεπίθεση του Παναιτωλικού
Ο Ζίβκοβιτς βγήκε στην αντεπίθεση και έδωσε την πάσα στον Εντιαγέ, αλλά το σουτ σταμάτησε σε αντίπαλο
Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, με τους Αγρινιώτες να μην βρίσκουν ευκαιρίες για την ισοφάριση, αλλά και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να "καθαρίσει" το ματς
Οι πολλοί τραυματισμοί έχουν χαλάσει το ρυθμό του αγώνα στο Αγρίνιο
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ: Τσιφτσής αντί Παβλένκα, Μπαταούλας αντί Ελουστόντο και Ούγκρεσιτς αντί Πέλκα
Με φορείο θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο οποίος φαίνεται ότι έχει βγάλει κι αυτός τον ώμο του
Ο Παβλένκα έπεσε πάνω σε συμπαίκτη του και έχει τραυματιστεί, με τον Παναιτωλικό να διαμαρτύρεται γιατί στην εξέλιξη της φάσης μπορούσε να σκοράρει
Κίτρινη κάρτα στον Νακάμπα για μία διαμαρτυρία μετά από φάουλ
Ο Τάχα Άλι δε, φέρεται να έχει υποστεί ξανά αξάρθρωση ώμου
'Έχει τραυματιστεί και ο Τζενεπό για τον Παναιτωλικό
Από κόρνερ και διώξιμο του Εντιαγέ, ο Εστέμπαν πήρε την μπάλα και σκόραρε με ωραίο σουτ λίγο μέσα από την περιοχή, βάζοντας ξανά τον Παναιτωλικό στο ματς
Έχει τραυματιστεί ο Τάχα Άλι για τον ΠΑΟΚ και ο Σορετίρε θα πάρει τη θέση του. Στο χέρι δείχνει να έχει τραυματιστεί πάλι ο Σουηδός εξτρέμ
Ο ΠΑΟΚ ήταν "κυρίαρχος" στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο και με τέρματα των Άλι και Εντιαγέ, πήρε προβάδισμα με 2-0 στο ματς, πριν την ανάπαυλα
Μετά από φάση διαρκειάς στην περιοχή του Παναιτωλικού, η μπάλα στρώθηκε στον Εντιαγέ, ο οποίος και σκόραρε για δεύτερο σερί ματς του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του στο Αγρίνιο
Νωρίτερα η φάση του Πέλκα για τον ΠΑΟΚ, με το γκολ που δεν μέτρησε
Ωραία συνεργασία του Ζίβκοβιτς με τον Γιάκιτς και τον Άλι στην αντεπίθεση και ο Σουηδός με φοβερή ενέργεια και σουτ που βρήκε και σε αντίπαλο, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο ματς.
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα μετά το ξεκίνημα του αγώνα
Η πρώτη φάση του ματς για τον ΠΑΟΚ με τον Εντιαγέ
Νέα ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ, με τον Πέλκα να κάνει ωραίο πλασέ και να αναγκάζει σε δύσκολη απόκρουση τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού. Στην εξέλιξη της φάσης ο Εντιαγέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε
Ο ΠΑΟΚ έχει τον έλεγχο της μπάλας και αναπτύσσεται ωραία επιθετικά στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά τα έχει... χαλάσει στην τελική προσπάθεια
Ωραία επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του Ζίβκοβιτς κόντραρε σε αμυντικό
Συνεχίζει πάντως προς το παρόν ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ
Ο Ζαφείρης έπεσε στο χορτάρι δείχνοντας να πονάει μετά από ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου
Άστοχο σουτ του Μπάμπα για τον ΠΑΟΚ
Ο Εντιαγέ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναιτωλικού, αλλά δεν κατάφερε να σουτάρει καλά, μαρκαρισμένος από αντίπαλο
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κωνσταντίνος Κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών
Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Θυμιάνης, Αποστολόπουλος, Νακάμπα, Κόγιτς, Εράκοβιτς, Τζενεπό, Οπόκου, Μπάτζι
Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Άλι, Εντιαγέ.
Οι δύο ομάδες έχουν τρεις νίκες σε τέσσερα ματς, με τη μοναδική ήττα για αμφότερες να έρχεται από τον Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Super League