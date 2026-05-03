Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0 Τελικό: Χαμένες ευκαιρίες και «λευκή» ισοπαλία στη Λεωφόρο

Σημαντικό ματς στη Λεωφόρο για την ΑΕΚ που έχει την ευκαιρία να κάνει νέο «βήμα» προς τον τίτλο
Ο Κοϊτά
Super League
Πλέι οφ - 3η αγωνιστική
Τελικό σκορ
Ο Κοϊτά της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με την Ένωση να ψάχνει διπλό τίτλου και τους “πράσινους” να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο μίνι πρωτάθλημα.

22:58 | 03.05.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
22:56 | 03.05.2026

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχασαν ευκαιρίες για γκολ, αλλά έμειναν στο 0-0, με την Ένωση να μην "τελειώνει" το πρωτάθλημα κόντρα στους 10 παίκτες του "τριφυλλιού", αλλά να παίρνει ένα σημαντικό βαθμό στη "μάχη" για τον τίτλο της Super League

22:55 | 03.05.2026
Τέλος στη Λεωφόρο!
22:54 | 03.05.2026

Νέο σουτ για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί, η μπάλα στα χέρια του Στρακόσα

22:52 | 03.05.2026
90+2'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Μπακασέτας σε θέση βολής στην περιοχή, δεν κατάφερε να βρει εστία

22:51 | 03.05.2026

Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:51 | 03.05.2026

Τελευταία λεπτά στη Λεωφόρο

22:42 | 03.05.2026
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Μακρινό σουτ του Τσέριν, απέκρουσε ο Στρακόσα, με τον Καλάμπρια να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά στην επαναφορά

22:30 | 03.05.2026
79'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Τρομερό σουτ του Ζοάο Μάριο, με τον Λαφόν να "εκτινάσσεται" για να αποκρούσει στη γωνία του

22:29 | 03.05.2026
68'

Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, με Μπακασέτα και Πελίστρι αντί των Κοντούρη και Ταμπόρδα

22:25 | 03.05.2026
Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Παναθηναϊκός!
22:25 | 03.05.2026

Ο Παναθηναϊκός στέκεται καλά με 10 παίκτες και ψάχνει με τη σειρά του ένα γκολ κόντρα στην ΑΕΚ

22:15 | 03.05.2026
55'
Κοντά στο γκολ η ΑΕΚ!

Ο Βάργκα πήρε ωραία την μπάλα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν σε φάση τετ-α-τετ για την ΑΕΚ

22:13 | 03.05.2026
53'
Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέι βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε υπό καλές προϋποθέσεις έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ του δεν είχε πολύ δύναμη και κατέληξε στα χέρια του Στρακόσα

22:09 | 03.05.2026
53'

Κακή εκτέλεση φάουλ του Κυριακόπουλου για τον Παναθηναϊκό

22:06 | 03.05.2026
48'

Φωνάζει για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Τετέι ο Παναθηναϊκός, με την ΑΕΚ να χάνει ευκαιρία στην αντεπίθεση, με το σουτ του Κοϊτά από κοντά να κοντράρει

22:06 | 03.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:04 | 03.05.2026

Με μία αλλαγή για την ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Πενράις θα πάρει τη θέση του Πήλιου, που είχε κάρτα από το πρώτο ημίχρονο

21:52 | 03.05.2026
Η ευκαιρία του Κυριακόπουλου για τον Παναθηναϊκό!
21:51 | 03.05.2026
Το δοκάρι της ΑΕΚ αμέσως μετά!
21:50 | 03.05.2026
Η φάση της κόκκινης κάρτας!
21:49 | 03.05.2026
Ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου!

Ο Τετέι είχε ένα μικρό καυγά με τον Πήλιο μετά το σφύριγμα της λήξης για το ημίχρονο, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα

21:48 | 03.05.2026

Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ρίξει το ρυθμό του αγώνα και να κρατήσει με 10 παίκτες, την Ένωση μακριά από την εστία του, για το 0-0 του ημιχρόνου

21:48 | 03.05.2026
Ημίχρονο στη Λεωφόρο!
21:40 | 03.05.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

21:40 | 03.05.2026
40'

Παρά λίγο λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Ζίνι δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί

21:39 | 03.05.2026
Μία καλή φάση για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι!
21:37 | 03.05.2026
39'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Από γύρισμα του Τετέι από δεξιά, ο Κυριακόπουλος έκανε το σουτ από αριστερά, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε

21:35 | 03.05.2026
Και η άστοχη εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά!
21:34 | 03.05.2026
Η πρώτη ευκαιρία του αγώνα από την ΑΕΚ νωρίτερα!
21:23 | 03.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, με την αποβολή του Ερνάντεθ, κρατώντας την ΑΕΚ μακριά από την εστία του

21:22 | 03.05.2026
22'

Από το κόρνερ στη φάση του δοκαριού, ο Μουκουντί έχασε νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ, αστοχώντας από κοντά

21:21 | 03.05.2026
21'

Από την εκτέλεση του φάουλ και ένα δεύτερο σουτ του Κοϊτά, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού

21:21 | 03.05.2026
Δοκάρι για την ΑΕΚ!
21:18 | 03.05.2026
18'

Ο μπακ του Παναθηναϊκού έκανε τάκλιν στον Ζίνι πριν βγει αυτός σε θέση τετ-α-τετ στα όρια της περιοχής και ο διαιτητής έδειξε φάουλ και απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ερνάντεθ

21:17 | 03.05.2026
Κόκκινη κάρτα στον Ερνάντεθ του Παναθηναϊκού!
21:16 | 03.05.2026
17'
Ευκαιρία και για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τετέι μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα 

21:14 | 03.05.2026
16'
Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ

21:12 | 03.05.2026
12'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Ο Περέιρα πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Λαφόν έπεσε και απέκρουσε, διατηρώντας το μηδέν για τον Παναθηναϊκό

21:12 | 03.05.2026

Συνεχίζει κανονικά στο ματς ο Ιταλός του Παναθηναϊκού

21:07 | 03.05.2026

Μικρή διακοπή για έναν τραυματισμό του Καλάμπρια του Παναθηναϊκού

21:04 | 03.05.2026

Διερευνητικό το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "μάχονται" για την κατοχή της μπάλας

21:03 | 03.05.2026

Παπαδόπουλος, Μπασινάς, αλλά και Τζίγκερ Βαρδινογιάννης με Φιλιππίδη στις εξέδρες της Λεωφόρου

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης με τον Άγγελο Φιλιππίδη (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:02 | 03.05.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:01 | 03.05.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / PLAY OFF / ΠΑΟ - ΑΕΚ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:01 | 03.05.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:57 | 03.05.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

20:56 | 03.05.2026

Ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ από την Τουρκία είναι ο διαιτητής του αγώνα, με τον Ολλανδό Ρούπερτι στο VAR

20:54 | 03.05.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον

20:53 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ


Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα

20:51 | 03.05.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού


Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι

20:50 | 03.05.2026

Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 2 νίκες τα πλέι οφ της Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μία ισοπαλία και μία ήττα μέχρι στιγμής

20:48 | 03.05.2026

Με τον ΠΑΟΚ να νικάει με 3-1 τον Ολυμπιακό στο άλλο ματς των πλέι οφ μάλιστα, η ΑΕΚ έχει χρυσή ευκαιρία να κάνει... άλμα τίτλου, με νίκη στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού 

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 τελικό: Οι Θεσσαλονικείς πήραν το ντέρμπι με τους Πειραιώτες
Ο ΠΑΟΚ έπιασε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση
20:46 | 03.05.2026

Η ΑΕΚ προηγείται στη βαθμολογία της Super League με 66 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στους 50 βαθμούς, όντας εκτός διεκδίκησης του τίτλου εδώ και καιρό

20:46 | 03.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

20:46 | 03.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
91
66
54
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo