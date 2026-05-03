Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0 Τελικό: Χαμένες ευκαιρίες και «λευκή» ισοπαλία στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με την Ένωση να ψάχνει διπλό τίτλου και τους “πράσινους” να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο μίνι πρωτάθλημα.
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχασαν ευκαιρίες για γκολ, αλλά έμειναν στο 0-0, με την Ένωση να μην "τελειώνει" το πρωτάθλημα κόντρα στους 10 παίκτες του "τριφυλλιού", αλλά να παίρνει ένα σημαντικό βαθμό στη "μάχη" για τον τίτλο της Super League
Νέο σουτ για τον Παναθηναϊκό με τον Ζαρουρί, η μπάλα στα χέρια του Στρακόσα
Ο Μπακασέτας σε θέση βολής στην περιοχή, δεν κατάφερε να βρει εστία
Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Τελευταία λεπτά στη Λεωφόρο
Μακρινό σουτ του Τσέριν, απέκρουσε ο Στρακόσα, με τον Καλάμπρια να μην μπορεί να σκοράρει από κοντά στην επαναφορά
Τρομερό σουτ του Ζοάο Μάριο, με τον Λαφόν να "εκτινάσσεται" για να αποκρούσει στη γωνία του
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό, με Μπακασέτα και Πελίστρι αντί των Κοντούρη και Ταμπόρδα
Ο Παναθηναϊκός στέκεται καλά με 10 παίκτες και ψάχνει με τη σειρά του ένα γκολ κόντρα στην ΑΕΚ
Ο Βάργκα πήρε ωραία την μπάλα στην περιοχή, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν σε φάση τετ-α-τετ για την ΑΕΚ
Ο Τετέι βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε υπό καλές προϋποθέσεις έξω από την περιοχή, αλλά το σουτ του δεν είχε πολύ δύναμη και κατέληξε στα χέρια του Στρακόσα
Κακή εκτέλεση φάουλ του Κυριακόπουλου για τον Παναθηναϊκό
Φωνάζει για πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Τετέι ο Παναθηναϊκός, με την ΑΕΚ να χάνει ευκαιρία στην αντεπίθεση, με το σουτ του Κοϊτά από κοντά να κοντράρει
Με μία αλλαγή για την ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο, αφού ο Πενράις θα πάρει τη θέση του Πήλιου, που είχε κάρτα από το πρώτο ημίχρονο
Ο Τετέι είχε ένα μικρό καυγά με τον Πήλιο μετά το σφύριγμα της λήξης για το ημίχρονο, αλλά τα πνεύματα ηρέμησαν γρήγορα
Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά μετά την αποβολή του Ερνάντεθ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ρίξει το ρυθμό του αγώνα και να κρατήσει με 10 παίκτες, την Ένωση μακριά από την εστία του, για το 0-0 του ημιχρόνου
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Παρά λίγο λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, αλλά ο Ζίνι δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί
Από γύρισμα του Τετέι από δεξιά, ο Κυριακόπουλος έκανε το σουτ από αριστερά, αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε
Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να ρίξει το ρυθμό του αγώνα, με την αποβολή του Ερνάντεθ, κρατώντας την ΑΕΚ μακριά από την εστία του
Από το κόρνερ στη φάση του δοκαριού, ο Μουκουντί έχασε νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ, αστοχώντας από κοντά
Από την εκτέλεση του φάουλ και ένα δεύτερο σουτ του Κοϊτά, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Παναθηναϊκού
Ο μπακ του Παναθηναϊκού έκανε τάκλιν στον Ζίνι πριν βγει αυτός σε θέση τετ-α-τετ στα όρια της περιοχής και ο διαιτητής έδειξε φάουλ και απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ερνάντεθ
Ο Τετέι μπήκε στην περιοχή από αριστερά και πλάσαρε, με τον Στρακόσα να μπλοκάρει την μπάλα
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κοϊτά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ
Ο Περέιρα πλάσαρε από κοντά, αλλά ο Λαφόν έπεσε και απέκρουσε, διατηρώντας το μηδέν για τον Παναθηναϊκό
Συνεχίζει κανονικά στο ματς ο Ιταλός του Παναθηναϊκού
Μικρή διακοπή για έναν τραυματισμό του Καλάμπρια του Παναθηναϊκού
Διερευνητικό το πρώτο 5λεπτο του αγώνα, με τις δύο ομάδες να "μάχονται" για την κατοχή της μπάλας
Παπαδόπουλος, Μπασινάς, αλλά και Τζίγκερ Βαρδινογιάννης με Φιλιππίδη στις εξέδρες της Λεωφόρου
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Ο Χαλίλ Ουμούτ Μέλερ από την Τουρκία είναι ο διαιτητής του αγώνα, με τον Ολλανδό Ρούπερτι στο VAR
Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Ελίασον
Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Περέιρα, Ζίνι, Βάργκα
Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τετέι
Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 2 νίκες τα πλέι οφ της Super League, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μία ισοπαλία και μία ήττα μέχρι στιγμής
Η ΑΕΚ προηγείται στη βαθμολογία της Super League με 66 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στους 50 βαθμούς, όντας εκτός διεκδίκησης του τίτλου εδώ και καιρό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League