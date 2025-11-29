Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Με Σίριλ Ντέσερς η αποστολή των «πρασίνων» για το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (30.11.2025, 21:00, Newsit.gr) στη Λεωφόρο για τη 12η αγωνιστική της Super League και σε αυτή βρίσκεται -μετά από περίπου δύο μήνες- ο Σίριλ Ντέσερς.

Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο Τιν Γέντβαϊ που απουσίασε από το ματς με την Στουρμ Γκρατς, καθώς δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Πελίστρι, Σάντσες που ακολούθησαν ξανά ατομικό πρόγραμμα, καθώς και οι Κυριακόπουλος, Λαφόν που έκαναν θεραπεία, ελέω των τραυματισμών τους. Θυμίζουμε ότι στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού, πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι:

Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς, Σταμέλλος