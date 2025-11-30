Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Το δεύτερο γκολ της Ένωσης με το πέναλτι του Γιόβιτς

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τον Λούκα Γιόβιτς να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας και δεύτερο γκολ.

Μετά το 1-0 στο 16′ με κεφαλιά, ο Λούκα Γιόβιτς κατάφερε να σκοράρει ξανά για την ΑΕΚ στο φινάλε του πρώτου μέρους του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από μαρκάρισμα του Τουμπά.

Ο Σέρβος επιθετικός της Ένωσης έκανε άψογο τελείωμα με εκτέλεση πέναλτι… αλά Πανένκα, για το 2-0 της ΑΕΚ στο ματς, λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Ο Γιόβιτς έδωσε έτσι προβάδισμα νίκης στην ΑΕΚ.