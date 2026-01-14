Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0 τελικό: Άνετη πρόκριση με Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια τον
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Νοκ-άουτ αγώνας για τους «8» του θεσμού
3 - 0
τελικό
Παναθηναϊκός και Άρης διασταύρωσαν τα “ξίφη” τους στο ΟΑΚΑ, με το “τριφύλλι” να επικρατεί 3-0 και να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson.

22:24 | 14.01.2026
22:24 | 14.01.2026
Πρόκριση για το "τριφύλλι" στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ
22:22 | 14.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για τον Παναθηναϊκό επί του Άρη με 3-0 στο ΟΑΚΑ
22:21 | 14.01.2026
90'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Ντεμπούτο για τον Ιάσωνα Νεμπή που πέρασε στη θέση του Σφιντέρσκι
22:18 | 14.01.2026
89'

Ευκαιρία του Άρη να μειώσει με τον Φαμπιάνο, όμως το γυριστό σουτ του κοντράρει και περνάει εκτός εστίας

22:10 | 14.01.2026
87'
Αλλαγή για τον Άρη, ο Δώνης στη θέση του Μορόν
22:10 | 14.01.2026
Στο 77'
ο Παναθηναϊκός είχε διπλή μεγάλη χαμένη ευκαιρία

Λάθος στην κυκλοφορία του Άρη, τελειώματα εντός περιοχής από τους Σφιντέρσκι και Μπόκο, διπλό «όχι» από τον Αθανασιάδη.

22:09 | 14.01.2026
79'
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό και αποθέωση για τον Τάσο Μπακασέτα, στη θέση του ο Ρενάτο Σάντσες
22:06 | 14.01.2026
76'

Δυνατό σουτ του Φαμπιάνο, λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Λαφόν

22:01 | 14.01.2026
71'
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος αντί Κώτσιρα, Ζαρουρί αντί Παντελίδη και Πάντοβιτς αντί Τετέι.
22:01 | 14.01.2026

Το 2-0 του Μπακασέτα

21:55 | 14.01.2026
65'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 3-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Παναθηναϊκού
21:55 | 14.01.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ του Παναθηναϊκού
21:52 | 14.01.2026
63'

Ο διαιτητής τσεκάρει φάση για πιθανό πέναλτι του Ρόουζ στον Τουμπά

21:44 | 14.01.2026
61'
Μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Παντελίδη ελάχιστα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη, ο Ρόουζ προσπάθιησε να βάλει την κόντρα, της άλλαξε για λίγο την πορεία και την έστειλε να περάσει ελάχιστα άουτ

21:43 | 14.01.2026
53'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 2-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα
21:43 | 14.01.2026

Θα το εκτελέσει ο Μπακασέτας

21:41 | 14.01.2026
52'
Πέναλτι υπέρ του Πααθηναϊκού σε... αγκάλιασμα του Ρόουζ στον Σφιντέρσκι και πτώση του Πολωνού στην περιοχή του Άρη
21:38 | 14.01.2026
47'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον Άρη

Ο Καλάμπρια πήγε να διώξει την μπάλα, αλλά αυτή βρήκε στον Μόντσου, πήρε πορεία προς το τέρμα του Λαφόν αλλά πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

21:37 | 14.01.2026
47'
Μεγάλη επέμβαση του Λαφόν σε κοντινό σουτ του Παναγίδη
21:37 | 14.01.2026

Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες στο δελυτερο ημίχρονο

21:35 | 14.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:35 | 14.01.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:19 | 14.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο ΟΑΚΑ
21:17 | 14.01.2026
45+1'
Κίτρινη κάρτα στον Χιμένεθ για διαμαρτυρία
21:17 | 14.01.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
21:07 | 14.01.2026
21:06 | 14.01.2026
35'
Μεγάλη στιγμή για τον Άρη

Ο Λαφόν έδιωξε με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ, το πλασέ του Μορόν

21:00 | 14.01.2026
34'
Φάση για τον Άρη

Επικίνδυνο γύρισμα του Τεχέρο, ο Γιένσεν προσπάθησε να φτάσει σε αυτή, όμως ο Καλάμπρια για να είναι σίγουρος, παραχώρησε το κόρνερ για τον Άρη

21:00 | 14.01.2026
29'

Τετέι και Παντελίδης έχουν πάρει πολλές προσπάθειες και βάζουν... δύσκολα στους Θεσσαλονικείς!

20:51 | 14.01.2026
20:51 | 14.01.2026
20'

Εκτέλεση φάουλ του Μόντσου, φαλτσαριστή κεφαλιά του Γένσεν στο δεύτερο δοκάρι, ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα

20:45 | 14.01.2026
16'
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό, 1-0 με σουτ του Μπακασέτα εκτός μεγάλης περιοχής
20:43 | 14.01.2026
12'
Μεγάλη ευκαιρία και από τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέι γύρισε στον Μπόκο στην περιοχή των “κίτρινων”, ο 18χρονος εξτρέμ δοκίμασε να στείλει την μπάλα στην εστία του Αθανασιάδη με “τακουνάκι”, όμως οι κόντρες δεν τον ευνόησαν με την μπάλα να καταλήγει άουτ.

20:41 | 14.01.2026
10'
Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Μόντσου

Από απίστευτο λάθος του Μπόκου και πάσα στη συνέχεια του Πέρεθ, ο Μόντσου αρχικά νικήθηκε από τον Λαφόν από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο ριμπάουντ έστειλε την μπάλα άουτ.

20:38 | 14.01.2026
8'
Κίτρινη κάρτα στον Άλβαρο για μαρκάρισμα στον Τετέι
20:37 | 14.01.2026

Να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό 2-0 στο "Καραϊσκάκης" και θα αντιμετωπίσει το νικητή του Παναθηναϊκός - άρης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Οι παίκτες του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης (KLODIAN LATO
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2: Διπλό στο «Καραϊσκάκης» και πρόκριση στα ημιτελικά για τους Θεσσαλονικείς στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Εκτός Κυπέλλου ο περσινός τροπαιούχος Ολυμπιακός
20:32 | 14.01.2026
5'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για παναθηναϊκό με τον Τετέι

ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή του Άρη, έβαλε ωραία την πλάτη του, γύρισε όμως ο Άλβαρο τον πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ

20:28 | 14.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:23 | 14.01.2026

Οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο

20:22 | 14.01.2026

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου

4ος: Βεργέτης

VAR: Ρούπερτι, φαν Ντερ Εϊκ

20:21 | 14.01.2026
20:21 | 14.01.2026

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ - Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης - Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κάραϊ, Διούδης, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Γκνινγκ, Ντούντου, Καμτσής, Μπουσαϊντ, Χαρουπάς

20:21 | 14.01.2026

Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν επιστρέφει από την τιμωρία του στη θέση του Τίνο Καντεβέρε, ο Μιχάλης Παναγίδης παίρνει θέση στο βασικό σχήμα λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς, ενώ ο Ντούντου θα μείνει στον πάγκο, με τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο εξτρέμ.

20:21 | 14.01.2026
20:20 | 14.01.2026

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τετέι

Στον πάγκο του “τριφυλλιού” οι: Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Νεμπής και Πάντοβιτς.

20:20 | 14.01.2026

Ο Λαφόν βρίσκεται στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κώτσιρα τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Παντελίδης και Μπόκος θα είναι στα “φτερά” και οι Τετέι-Σβιντέρσκι δίδυμο στην επίθεση.

20:19 | 14.01.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό και δίνοντας φανέλα βασικού στον Παντελίδη, που θα κάνει ντεμπούτο, όπως και στον νεαρό Μπόκο

20:18 | 14.01.2026

Με το ματς να είναι στο 88', το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ είναι στο 0-2

Μονομαχία στο Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-2 Τελικό: Πέρασαν από το «Καραϊσκάκης» και προκρίθηκαν στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς
Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τον κάτοχο του τίτλου Ολυμπιακό
20:18 | 14.01.2026

Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στους “4”, σε διπλούς αγώνες

20:17 | 14.01.2026

Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα λριθεί απευθείας στα πέναλτι

20:17 | 14.01.2026

Η αναμέτρηση γίνεται στο ΟΑΚΑ είναι νοκ-άουτ

20:17 | 14.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

20:17 | 14.01.2026
