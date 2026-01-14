Παναθηναϊκός – Άρης 3-0 τελικό: Άνετη πρόκριση με Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

10'

Τεράστια διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Μόντσου

Από απίστευτο λάθος του Μπόκου και πάσα στη συνέχεια του Πέρεθ, ο Μόντσου αρχικά νικήθηκε από τον Λαφόν από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο ριμπάουντ έστειλε την μπάλα άουτ.