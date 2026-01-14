Παναθηναϊκός – Άρης 3-0 τελικό: Άνετη πρόκριση με Μπακασέτα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Παναθηναϊκός και Άρης διασταύρωσαν τα “ξίφη” τους στο ΟΑΚΑ, με το “τριφύλλι” να επικρατεί 3-0 και να παίρνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Betsson.
Ευκαιρία του Άρη να μειώσει με τον Φαμπιάνο, όμως το γυριστό σουτ του κοντράρει και περνάει εκτός εστίας
Λάθος στην κυκλοφορία του Άρη, τελειώματα εντός περιοχής από τους Σφιντέρσκι και Μπόκο, διπλό «όχι» από τον Αθανασιάδη.
Δυνατό σουτ του Φαμπιάνο, λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Λαφόν
Το 2-0 του Μπακασέτα
Ο διαιτητής τσεκάρει φάση για πιθανό πέναλτι του Ρόουζ στον Τουμπά
Σουτ του Παντελίδη ελάχιστα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Άρη, ο Ρόουζ προσπάθιησε να βάλει την κόντρα, της άλλαξε για λίγο την πορεία και την έστειλε να περάσει ελάχιστα άουτ
Θα το εκτελέσει ο Μπακασέτας
Ο Καλάμπρια πήγε να διώξει την μπάλα, αλλά αυτή βρήκε στον Μόντσου, πήρε πορεία προς το τέρμα του Λαφόν αλλά πέρασε ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες στο δελυτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Λαφόν έδιωξε με τα ακροδάχτυλα σε κόρνερ, το πλασέ του Μορόν
Επικίνδυνο γύρισμα του Τεχέρο, ο Γιένσεν προσπάθησε να φτάσει σε αυτή, όμως ο Καλάμπρια για να είναι σίγουρος, παραχώρησε το κόρνερ για τον Άρη
Τετέι και Παντελίδης έχουν πάρει πολλές προσπάθειες και βάζουν... δύσκολα στους Θεσσαλονικείς!
Εκτέλεση φάουλ του Μόντσου, φαλτσαριστή κεφαλιά του Γένσεν στο δεύτερο δοκάρι, ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα
Ο Τετέι γύρισε στον Μπόκο στην περιοχή των “κίτρινων”, ο 18χρονος εξτρέμ δοκίμασε να στείλει την μπάλα στην εστία του Αθανασιάδη με “τακουνάκι”, όμως οι κόντρες δεν τον ευνόησαν με την μπάλα να καταλήγει άουτ.
Από απίστευτο λάθος του Μπόκου και πάσα στη συνέχεια του Πέρεθ, ο Μόντσου αρχικά νικήθηκε από τον Λαφόν από το σημείο του πέναλτι, ενώ στο ριμπάουντ έστειλε την μπάλα άουτ.
ο Έλληνας επιθετικός δέχθηκε την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή του Άρη, έβαλε ωραία την πλάτη του, γύρισε όμως ο Άλβαρο τον πρόλαβε και έδιωξε σε κόρνερ
Οι παίκτες των δυο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Ευαγγέλου
Βοηθοί: Κολλιάκος, Χριστοδούλου
4ος: Βεργέτης
VAR: Ρούπερτι, φαν Ντερ Εϊκ
Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ - Μόντσου, Ράτσιτς, Παναγίδης - Πέρεθ, Γένσεν, Μορόν.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κάραϊ, Διούδης, Φαμπιάνο, Γαλανόπουλος, Καντεβέρε, Δώνης, Φρίντεκ, Γκνινγκ, Ντούντου, Καμτσής, Μπουσαϊντ, Χαρουπάς
Ο Μανόλο Χιμένεθ προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Άρη, σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, ο Λορέν Μορόν επιστρέφει από την τιμωρία του στη θέση του Τίνο Καντεβέρε, ο Μιχάλης Παναγίδης παίρνει θέση στο βασικό σχήμα λόγω του κανονισμού για τους γηγενείς, ενώ ο Ντούντου θα μείνει στον πάγκο, με τον Φρέντρικ Γένσεν σε ρόλο εξτρέμ.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Μπόκος, Παντελίδης, Σβιντέρσκι, Τετέι
Στον πάγκο του “τριφυλλιού” οι: Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Νεμπής και Πάντοβιτς.
Ο Λαφόν βρίσκεται στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κώτσιρα τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Παντελίδης και Μπόκος θα είναι στα “φτερά” και οι Τετέι-Σβιντέρσκι δίδυμο στην επίθεση.
Ο Ράφα Μπενίτεθ παρατάσσει τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι απέναντι στον Πανσερραϊκό και δίνοντας φανέλα βασικού στον Παντελίδη, που θα κάνει ντεμπούτο, όπως και στον νεαρό Μπόκο
Όποια ομάδα προκριθεί, θα αντιμετωπίσει το νικητή του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ στους “4”, σε διπλούς αγώνες
Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα λριθεί απευθείας στα πέναλτι
Η αναμέτρηση γίνεται στο ΟΑΚΑ είναι νοκ-άουτ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Παναθηναϊκός – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson