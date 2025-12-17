Παναθηναϊκός: Άρης και Ολυμπιακός στον δρόμο του τριφυλλιού προς τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε το απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά τη νίκη του επί της Καβάλας, μόνο που δεν μπόρεσε να πετύχει περισσότερα γκολ, έχοντας, έτσι, δύσκολο μονοπάτι μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν μόλις ένα γκολ ακόμα για να μπει στο μονοπάτι που θα τον οδηγούσε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο σε νοκ άουτ ματς και στη συνέχεια σε διπλό ματς με τον νικητή του αγώνα Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ.

Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να σημειώσουν τρίτο γκολ κόντρα στην Καβάλα (1-2 τελείωσε το παιχνίδι) και έτσι θα οδηγηθούν σε διασταύρωση πρώτα στους προημιτελικούς με τον Άρη στη Λεωφόρο και στη συνέχεια σε διπλό ματς με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά.