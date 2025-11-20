Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82: Τρίτη σερί νίκη με σούπερ Σλούκα και Ναν για τους «πράσινους» στη Euroleague

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το… γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και “καθάρισε” εύκολα με 103-82 με τη Dubai BC στο Telecom Center Athens, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη σερί νίκη του στη διοργάνωση.

Με τους Ναν και Σλούκα να κάνουν “πάρτι” στο τρίτο δεκάλεπτο και την άμυνά του να “σφίγγει” σε αυτή την περίοδο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στη Dubai BC και να φθάσει σε μία άνετη επικράτηση, την τρίτη διαδοχική του στη Euroleague.

Οι “πράσινοι” ανέβασαν έτσι το ρεκόρ τους στο 8-4 στην κατάταξη της Euroleague, ρίχνοντας τη Dubai BC στο 5-7. Μοναδικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ο νέος τραυματισμός, με τον Οσμάν να αποχωρεί στο πρώτο δεκάλεπτο με διάστρεμμα και να μην αγωνίζεται στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός άρχισε δυνατά το παιχνίδι, βρίσκοντας επιθετικές λύσεις από αρκετούς παίκτες του στο ξεκίνημα, αλλά η άμυνά του δεν ήταν αντίστοιχη και η DubaI BC πέτυχε εύκολους πόντους, με το ματς να έχει συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα. Οι δύο ομάδες “ανταπέδιδαν” ουσιαστικά καλάθια για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πρώτο δεκάλεπτο και το σκορ διαμορφώθηκε στο 25-24. Σε αυτό το διάστημα όμως, ο Παναθηναϊκός έχασε και τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια με τραυματισμό, έχοντας προλάβει να πετύχει 7 πόντους.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Φαρίντ να έχει τέσσερις τάπες, αλλά την άμυνά του να… μπάζει και τη Dubai BC να παίρνει το προβάδισμα με πρωταγωνιστές τους Καμπεγκέλε και Έλις. Ο Σλούκας με 8 πόντους “ξεκόλλησε” την επίθεση του “τριφυλλιού” και το ματς παρέμεινε ντέρμπι μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο και ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 48-45 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Μετά την ανάπαυλα όμως, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε μεταμορφωμένος προς το καλύτερο. Οι “πράσινοι” κατάφεραν να βγάλουν περισσότερη ενέργεια στην άμυνά τους και να περιορίσουν τη Dubai, την ώρα που ο Ναν άρχισε να ανεβάζει στροφές στην επίθεση και ο Σλούκας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” έφθασε μάλιστα γρήγορα τους 15 πόντους, για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με τρίποντο και να βάλει “φωτιά” στην κερκίδα, η οποία φώναξε και το όνομά του. Ο Παναθηναϊκός έτρεξε έτσι ένα φοβερό σερί στο τέλος της περιόδου και την “έκλεισε” με το υπέρ του 75-62.

Οι “πράσινοι” κράτησαν μάλιστα τη Dubai BC σχεδόν 6 λεπτά χωρίς καλάθι, με τους Γκραντ και Ρογκαβόπουλο να μπαίνουν επίσης στην… εξίσωση για να βάλουν πρόωρο τέλος στο ματς. Ο Παναθηναϊκός έκανε “περίπατο” στα τελευταία λεπτά και “εκτόξευσε” ακόμη περισσότερο τη διαφορά, για να φθάσει τελικά σε μία επιβλητική νίκη με σκορ 103-82.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-81

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 7 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 7 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 15 (4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σαμοντούροβ, Γκραντ 15 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 22 (9/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 μπλοκ), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 10 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Dubai BC (Γκόλεματς): Αβράμοβιτς, Αμπάς 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3 (3/4 βολές), Έλις 15 (3/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Άντερσον, Κόντιτς 1, Καμπενγκέλε 18 (8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράιτ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Πετρούσεβ 12 (3/6 δίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ράιαν 8 (2), Καμένιας 6 (3/4 δίποντα)