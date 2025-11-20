Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82 Τελικό: Νίκη και «κατοστάρα» μέσα σε αποθέωση για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 8-4 στην κατάταξη της Euroleague
Ο Φαρίντ πανηγυρίζει με τον Μήτογλου (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Euroleague
12η αγωνιστική
103 - 82
Τελικό σκορ
Ο Φαρίντ πανηγυρίζει με τον Μήτογλου (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 103-82 τη Dubai BC στο κατάμεστο Telecom Center Athens, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.

23:05 | 20.11.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:04 | 20.11.2025

Ο Παναθηναϊκός ήταν εκπληκτός στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα, με τον Σλούκα να τον οδηγεί σε μία επιβλητική νίκη κόντρα στη Dubai BC, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 8-4 στην κατάταξη της Euroleague.

23:03 | 20.11.2025
Τέλος στο ματς! Παναθηναϊκός - Dubai BC 103-82
23:01 | 20.11.2025

103-82 με 1/2 βολές για τη Dubai

23:01 | 20.11.2025

103-81 με τον Καμένιας για τη Dubai

23:01 | 20.11.2025
Τώρα και για τον Λεσόρ!
23:00 | 20.11.2025
Αποθέωση και για τον Φαρίντ στο γήπεδο!
22:59 | 20.11.2025

103-79 με βολές του Φαρίντ

22:59 | 20.11.2025

101-79 με τον Ναν να σκοράρει από κοντά

22:58 | 20.11.2025

99-79 μειώνει η Dubai

22:58 | 20.11.2025
2,5 λεπτά
για τη λήξη του αγώνα
22:55 | 20.11.2025

99-77 με τον Αμπάς

22:55 | 20.11.2025
Τάιμ άουτ
22:55 | 20.11.2025

99-75 με τον Ναν να φθάνει τους 20 πόντους

22:55 | 20.11.2025

97-75 με τον Γκραντ να μην έχει χάσει σουτ στο ματς

22:54 | 20.11.2025

95-75 με τον Ράιαν

22:53 | 20.11.2025

95-73 με τον Πετρούσεφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:53 | 20.11.2025

95-71 με νέο τρίποντο του Γκραντ

22:53 | 20.11.2025

92-71 "απαντάει" αμέσως η Dubai, αλλά το παιχνίδι φαίνεται να έχει τυπική διαδικασία, παρότι απομένουν 5 λεπτά

22:50 | 20.11.2025

92-68 με τρίποντο του Ναν

22:50 | 20.11.2025

89-67 με τον Καλαϊτζάκη στο τρανζίσιον

22:49 | 20.11.2025

87-67 με τρίποντο για τη Dubai

22:48 | 20.11.2025

87-64 με τον Ρογκαβόπουλο να δίνει έξτρα ώθηση στο φινάλε

22:48 | 20.11.2025

85-64 με τον Αμπάς σπάει το... ρόδι η Dubai

22:48 | 20.11.2025

85-62 ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός

22:47 | 20.11.2025
6 λεπτά χωρίς καλάθι η Dubai!
22:47 | 20.11.2025

83-62 με νέο τρίποντο του Γκραντ που έχει 3/3 σουτ

22:46 | 20.11.2025
21-1 το σερί του Παναθηναϊκού από το τρίτο δεκάλεπτο!
22:46 | 20.11.2025

80-62 με βολή τεχνικής για τον Παναθηναϊκό

22:43 | 20.11.2025
Τάιμ άουτ ο Γκόλεματς
22:43 | 20.11.2025

79-62 με κλέψιμο και καλάθι του Ρογκαβόπουλου στον αιφνιδιασμό

22:43 | 20.11.2025

77-62 με τον Ρογκαβόπουλο μετά από επιθετικό ριμπάουντ

22:40 | 20.11.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - Dubai 75-62
22:40 | 20.11.2025

75-62 με τον Ναν στον αιφνιδιασμό

22:38 | 20.11.2025

73-62 με βολή της Dubai από τεχνική ποινή στον Καλαϊτζάκη

22:38 | 20.11.2025

73-61 με τρίποντο του Γκραντ!

22:38 | 20.11.2025

0/2 βολές από τον Χουάντσο

22:37 | 20.11.2025
1 λεπτό
για το τέλος του 3ου δεκαλέπτου!
22:36 | 20.11.2025
Αποθέωση για τον Σλούκα στο γήπεδο! Φώναξαν το όνομά του οι οπαδοί!
22:33 | 20.11.2025

70-61 με τον Σλούκα να έχει πλέον 15 πόντους!

22:33 | 20.11.2025
Τάιμ άουτ η Ντουμπάι
22:32 | 20.11.2025
12-2 σερί για τον Παναθηναϊκό με τον Σλούκα να κάνει το 68-61!
22:31 | 20.11.2025

66-61 με βολές του Γκραντ ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει στο φινάλε του δεκαλέπτου

22:30 | 20.11.2025
2,5 λεπτά
για το τέλος του τρίτου 10λέπτου!
22:30 | 20.11.2025

64-61 με τρίποντο του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, που ξεσηκώνει και τον κόσμο

22:28 | 20.11.2025

61-61 με τον Φαρίντ ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός

22:28 | 20.11.2025
Τάιμ άουτ
22:27 | 20.11.2025

59-61 με τον Πετρούσεφ για τη Dubai

22:27 | 20.11.2025

59-59 με τρίποντο του Σορτς

22:26 | 20.11.2025

56-59 με τον Καμπεγκέλε

22:26 | 20.11.2025

56-57 με τον Ναν να φθάνει τους 10 πόντους

22:25 | 20.11.2025

54-57 με καλάθι και φάουλ του Πετρούσεφ που ευστόχησε και στη βολή

22:24 | 20.11.2025

54-54 με τον Σορτς από κοντά

22:24 | 20.11.2025

52-54 με τον Ράιτ για τη Dubai

22:24 | 20.11.2025

52-52 με τρίποντο του Μήτογλου

22:24 | 20.11.2025

49-52 με τον Αμπάς

22:23 | 20.11.2025

49-50 με τον Ναν ξανά ο Παναθηναϊκός

22:23 | 20.11.2025

47-50 με τον Έλις για τη Dubai

22:22 | 20.11.2025

47-48 με τον Ναν το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο

22:20 | 20.11.2025
2,5 λεπτά
χωρίς καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο!
22:20 | 20.11.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:04 | 20.11.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει εμφανίσει αρκετά προβλήματα στην άμυνά του, γεγονός που έχει επιτρέψει στην Dubai BC να βρει εύκολα καλάθια μέσα στη ρακέτα του, παρά τις 3 τάπες του Φαρίντ. Κάπως έτσι, πήγε και με προβάδισμα στα αποδυτήρια, με τους "πράσινους" να καλούνται για ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο

22:03 | 20.11.2025
Ημίχρονο στο ματς: Παναθηναϊκός - Dubai BC 45-48
22:03 | 20.11.2025

45-48 με καλάθι buzzer beater για τη Dubai από νέα ολιγωρία στην άμυνα του Παναθηναϊκού

22:02 | 20.11.2025

45-46 με βολές του Σλούκα

22:02 | 20.11.2025

43-46 με τον Παναθηναϊκό να μη βγάζει τις άμυνες στο τέλος του ημιχρόνου

22:02 | 20.11.2025

43-44 μειώνει ο Σλούκας

22:02 | 20.11.2025

41-44 με τον Ράιτ

22:02 | 20.11.2025

41-42 με τρίποντο του Μήτογλου

22:00 | 20.11.2025

38-42 για τη Dubai

21:59 | 20.11.2025
Τρίτο φάουλ ο Σλούκας πριν το ημίχρονο!
21:58 | 20.11.2025

38-40 με τον Καμπεγκέλε ξανά

21:58 | 20.11.2025

38-38 με τον ίδιο τρόπο απάντησε ο Σλούκας!

21:57 | 20.11.2025

36-38 με 2/2 βολές του Πετρούσεφ

21:55 | 20.11.2025

36-36 με τον Μήτογλου ισοφαρίζει ξανά ο Παναθηναϊκός

21:55 | 20.11.2025
3 λεπτά
για το ημίχρονο!
21:55 | 20.11.2025

34-36 με τον Καμπεγκέλε να έχει πλέον 10 πόντους για τη Dubai

21:53 | 20.11.2025

34-34 με 1/2 βολές του Φαρίντ

21:50 | 20.11.2025

33-34 με 2/2 βολές του Καμπεγκέλε

21:49 | 20.11.2025
Τάιμ άουτ
21:49 | 20.11.2025

Έχει χτυπήσει ο Αβράμοβιτς στα πλευρά, από τον Ναν

21:48 | 20.11.2025

33-32 με φοβερή άμυνα του Ναν στον αιφνιδιασμό της Dubai και καλάθι του Μήτογλου

21:47 | 20.11.2025

31-32 με τον Καμπεγκέλε να έχει 6 πόντους για τη Dubai

21:47 | 20.11.2025
Τρίτη τάπα του Φαρίντ!
21:46 | 20.11.2025

31-30 με τον Φαρίντ

21:44 | 20.11.2025

29-30 με κάρφωμα του Καμπεγκέλε

21:42 | 20.11.2025
7 λεπτά
για το ημίχρονο
21:41 | 20.11.2025

29-28 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:40 | 20.11.2025

27-28 με 2/3 από τον Λετονό

21:39 | 20.11.2025

Φάουλ στο τρίποντο κέρδισε ο Μπέρτανς

21:39 | 20.11.2025

27-26 μειώνει η Dubai

21:38 | 20.11.2025

27-24 με τον Χουάντσο στο ξεκίνημα του δευτέρου 10λέπτου

21:37 | 20.11.2025

Ο Παναθηναϊκός βρήκε πολλές λύσεις στην επίθεση στο πρώτο 10λεπτο, αλλά η άμυνά του δεν ήταν αντίστοιχη, παρά τις προσπάθειες του Φαρίντ. Παρόλα αυτά πήγε έστω και με οριακό προβάδισμα στο 10λεπτο. Πρόβλημα και ο τραυματισμός του Οσμάν.

21:35 | 20.11.2025
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Dubai BC 25-24
21:35 | 20.11.2025

25-24 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:34 | 20.11.2025

23-24 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου

21:32 | 20.11.2025

20-24 με 2/2 βολές του Ράιτ για την Dubai

21:32 | 20.11.2025
Και νέα τάπα του Φαρίντ μέσα σε αποθέωση!
21:32 | 20.11.2025

20-22 με τον Μήτογλου από κοντά

21:32 | 20.11.2025
Τάπα του Φαρίντ στον Πετρούσεφ!
21:30 | 20.11.2025

18-22 με 2/2 βολές του Οσμάν, που φαίνεται να έχει στραβοπατήσει όμως και πέρασε στον πάγκο

21:30 | 20.11.2025
2,5 λεπτά
για το τέλος του πρώτου 10λέπτου
21:30 | 20.11.2025
Ο Αταμάν πήρε τεχνική ποινή γιατί "φώναζε" για φάουλ στον Οσμάν στην επίθεση!
21:29 | 20.11.2025

16-22 εύστοχος στη βολή της τεχνικής ο Έλις

21:29 | 20.11.2025

16-21 και ένα ακόμη στον αιφνιδιασμό, με τον Αταμάν να παίρνει και τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες 

21:29 | 20.11.2025

16-19 με την Dubai να βρίσκει εύκολα καλάθια

21:26 | 20.11.2025

16-17 με τον Χουάντσο

21:24 | 20.11.2025

14-17 εύστοχος και στη βολή ο Έλις

21:24 | 20.11.2025
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:23 | 20.11.2025

14-16 με καλάθι και φάουλ του Έλις για τη Dubai

21:22 | 20.11.2025

14-14 με τον Οσμάν ξανά για τον Παναθηναϊκό

21:22 | 20.11.2025

12-14 με νέο τρίποντο για την Dubai με τον Αμπάς

21:22 | 20.11.2025

12-11 με τρίποντο του Όσμαν για τον Παναθηναϊκό

21:21 | 20.11.2025
Εικόνα από την κερκίδα του Παναθηναϊκού!
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ. (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:21 | 20.11.2025

9-11 με τρίποντο του Έλις

21:21 | 20.11.2025

9-8 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό

21:20 | 20.11.2025

7-8 με τον Καμπεγκέλε το προβάδισμα στην Dubai

21:19 | 20.11.2025

7-6 με 2/2 βολές του Έλις

21:19 | 20.11.2025

7-4 με τον Φαρίντ να σκοράρει μπροστά στον Καμπεγκέλε

21:17 | 20.11.2025

5-4 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:17 | 20.11.2025

3-2 με δύσκολο τρίποντο του Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό

21:16 | 20.11.2025

0-2 με 2/2 βολές του Πετρούσεφ

21:14 | 20.11.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:14 | 20.11.2025

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 20.11.2025
Η 5άδα του Παναθηναϊκού!

Σορτς, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ

21:11 | 20.11.2025
Η 5άδα της Dubai BC

Έλις, Ράιτ, Αμπάς, Πετρούσεφ και Καμπεγκέλε

21:09 | 20.11.2025

Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Telecom Center

21:07 | 20.11.2025

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Περούγκα, Πιράντι και Τραβίτσκι 

21:07 | 20.11.2025
Ο Μπέικον σε αγώνα της Dubai BC στη Euroleague (KLODIAN LATO
Παναθηναϊκός – Dubai BC: Χωρίς τον Ντουέιν Μπέικον οι φιλοξενούμενοι
Εκτός με ενοχλήσεις της τελευταίας στιγμής ο Αμερικανός γκαρντ-φόργουορντ
21:07 | 20.11.2025
Ο Γιούρτσεβεν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (KLODIAN LATO
Παναθηναϊκός – Dubai BC: Η 12άδα του Αταμάν με τις γνωστές απουσίες για τους «πράσινους»
Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλος είναι εκτός για τον Παναθηναϊκό
21:06 | 20.11.2025

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει όμως για ένα ακόμη παιχνίδι διαθέσιμους τους Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν, ενώ απουσίες έχει και η Dubai BC

21:05 | 20.11.2025
EUROKINISSI
Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η τρομερή οργάνωση από Σλούκα και Σορτς και το «θηρίο» Φαρίντ έφεραν τη νίκη
Οι δύο γκαρντ του «τριφυλλιού» έλεγξαν απίστευτα την αναμέτρηση
21:05 | 20.11.2025

Οι "πράσινοι" προέρχονται από δύο φοβερά διπλά στις έδρες των Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φαρίντ να έρχεται από το... πουθενά και με μία προπόνηση να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Αταμάν, που είχε μείνει χωρίς σέντερ λόγω τραυματισμών.

21:04 | 20.11.2025

Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 7-4 στην κατάταξη, ενώ η Dubai BC είναι πιο χαμηλά με ρεκόρ 5-6

21:03 | 20.11.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Dubai BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague

21:02 | 20.11.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
