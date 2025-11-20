Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82 Τελικό: Νίκη και «κατοστάρα» μέσα σε αποθέωση για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 103-82 τη Dubai BC στο κατάμεστο Telecom Center Athens, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague και πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.
Ο Παναθηναϊκός ήταν εκπληκτός στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα, με τον Σλούκα να τον οδηγεί σε μία επιβλητική νίκη κόντρα στη Dubai BC, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 8-4 στην κατάταξη της Euroleague.
103-82 με 1/2 βολές για τη Dubai
103-81 με τον Καμένιας για τη Dubai
103-79 με βολές του Φαρίντ
101-79 με τον Ναν να σκοράρει από κοντά
99-79 μειώνει η Dubai
99-77 με τον Αμπάς
99-75 με τον Ναν να φθάνει τους 20 πόντους
97-75 με τον Γκραντ να μην έχει χάσει σουτ στο ματς
95-75 με τον Ράιαν
95-73 με τον Πετρούσεφ μετά από επιθετικό ριμπάουντ
95-71 με νέο τρίποντο του Γκραντ
92-71 "απαντάει" αμέσως η Dubai, αλλά το παιχνίδι φαίνεται να έχει τυπική διαδικασία, παρότι απομένουν 5 λεπτά
92-68 με τρίποντο του Ναν
89-67 με τον Καλαϊτζάκη στο τρανζίσιον
87-67 με τρίποντο για τη Dubai
87-64 με τον Ρογκαβόπουλο να δίνει έξτρα ώθηση στο φινάλε
85-64 με τον Αμπάς σπάει το... ρόδι η Dubai
85-62 ασταμάτητος ο Παναθηναϊκός
83-62 με νέο τρίποντο του Γκραντ που έχει 3/3 σουτ
80-62 με βολή τεχνικής για τον Παναθηναϊκό
79-62 με κλέψιμο και καλάθι του Ρογκαβόπουλου στον αιφνιδιασμό
77-62 με τον Ρογκαβόπουλο μετά από επιθετικό ριμπάουντ
75-62 με τον Ναν στον αιφνιδιασμό
73-62 με βολή της Dubai από τεχνική ποινή στον Καλαϊτζάκη
73-61 με τρίποντο του Γκραντ!
0/2 βολές από τον Χουάντσο
70-61 με τον Σλούκα να έχει πλέον 15 πόντους!
66-61 με βολές του Γκραντ ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει στο φινάλε του δεκαλέπτου
64-61 με τρίποντο του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, που ξεσηκώνει και τον κόσμο
61-61 με τον Φαρίντ ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός
59-61 με τον Πετρούσεφ για τη Dubai
59-59 με τρίποντο του Σορτς
56-59 με τον Καμπεγκέλε
56-57 με τον Ναν να φθάνει τους 10 πόντους
54-57 με καλάθι και φάουλ του Πετρούσεφ που ευστόχησε και στη βολή
54-54 με τον Σορτς από κοντά
52-54 με τον Ράιτ για τη Dubai
52-52 με τρίποντο του Μήτογλου
49-52 με τον Αμπάς
49-50 με τον Ναν ξανά ο Παναθηναϊκός
47-50 με τον Έλις για τη Dubai
47-48 με τον Ναν το πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο
Ο Παναθηναϊκός έχει εμφανίσει αρκετά προβλήματα στην άμυνά του, γεγονός που έχει επιτρέψει στην Dubai BC να βρει εύκολα καλάθια μέσα στη ρακέτα του, παρά τις 3 τάπες του Φαρίντ. Κάπως έτσι, πήγε και με προβάδισμα στα αποδυτήρια, με τους "πράσινους" να καλούνται για ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο
45-48 με καλάθι buzzer beater για τη Dubai από νέα ολιγωρία στην άμυνα του Παναθηναϊκού
45-46 με βολές του Σλούκα
43-46 με τον Παναθηναϊκό να μη βγάζει τις άμυνες στο τέλος του ημιχρόνου
43-44 μειώνει ο Σλούκας
41-44 με τον Ράιτ
41-42 με τρίποντο του Μήτογλου
38-42 για τη Dubai
38-40 με τον Καμπεγκέλε ξανά
38-38 με τον ίδιο τρόπο απάντησε ο Σλούκας!
36-38 με 2/2 βολές του Πετρούσεφ
36-36 με τον Μήτογλου ισοφαρίζει ξανά ο Παναθηναϊκός
34-36 με τον Καμπεγκέλε να έχει πλέον 10 πόντους για τη Dubai
34-34 με 1/2 βολές του Φαρίντ
33-34 με 2/2 βολές του Καμπεγκέλε
Έχει χτυπήσει ο Αβράμοβιτς στα πλευρά, από τον Ναν
33-32 με φοβερή άμυνα του Ναν στον αιφνιδιασμό της Dubai και καλάθι του Μήτογλου
31-32 με τον Καμπεγκέλε να έχει 6 πόντους για τη Dubai
31-30 με τον Φαρίντ
29-30 με κάρφωμα του Καμπεγκέλε
29-28 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
27-28 με 2/3 από τον Λετονό
Φάουλ στο τρίποντο κέρδισε ο Μπέρτανς
27-26 μειώνει η Dubai
27-24 με τον Χουάντσο στο ξεκίνημα του δευτέρου 10λέπτου
Ο Παναθηναϊκός βρήκε πολλές λύσεις στην επίθεση στο πρώτο 10λεπτο, αλλά η άμυνά του δεν ήταν αντίστοιχη, παρά τις προσπάθειες του Φαρίντ. Παρόλα αυτά πήγε έστω και με οριακό προβάδισμα στο 10λεπτο. Πρόβλημα και ο τραυματισμός του Οσμάν.
25-24 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
23-24 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου
20-24 με 2/2 βολές του Ράιτ για την Dubai
20-22 με τον Μήτογλου από κοντά
18-22 με 2/2 βολές του Οσμάν, που φαίνεται να έχει στραβοπατήσει όμως και πέρασε στον πάγκο
16-22 εύστοχος στη βολή της τεχνικής ο Έλις
16-21 και ένα ακόμη στον αιφνιδιασμό, με τον Αταμάν να παίρνει και τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες
16-19 με την Dubai να βρίσκει εύκολα καλάθια
16-17 με τον Χουάντσο
14-17 εύστοχος και στη βολή ο Έλις
14-16 με καλάθι και φάουλ του Έλις για τη Dubai
14-14 με τον Οσμάν ξανά για τον Παναθηναϊκό
12-14 με νέο τρίποντο για την Dubai με τον Αμπάς
12-11 με τρίποντο του Όσμαν για τον Παναθηναϊκό
9-11 με τρίποντο του Έλις
9-8 με τον Σορτς για τον Παναθηναϊκό
7-8 με τον Καμπεγκέλε το προβάδισμα στην Dubai
7-6 με 2/2 βολές του Έλις
7-4 με τον Φαρίντ να σκοράρει μπροστά στον Καμπεγκέλε
5-4 με τον Ναν για τον Παναθηναϊκό
3-2 με δύσκολο τρίποντο του Χουάντσο για τον Παναθηναϊκό
0-2 με 2/2 βολές του Πετρούσεφ
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σορτς, Ναν, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ
Έλις, Ράιτ, Αμπάς, Πετρούσεφ και Καμπεγκέλε
Ξεκίνησε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο Telecom Center
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Περούγκα, Πιράντι και Τραβίτσκι
Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει όμως για ένα ακόμη παιχνίδι διαθέσιμους τους Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν, ενώ απουσίες έχει και η Dubai BC
Οι "πράσινοι" προέρχονται από δύο φοβερά διπλά στις έδρες των Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φαρίντ να έρχεται από το... πουθενά και με μία προπόνηση να κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Αταμάν, που είχε μείνει χωρίς σέντερ λόγω τραυματισμών.
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 7-4 στην κατάταξη, ενώ η Dubai BC είναι πιο χαμηλά με ρεκόρ 5-6
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Dubai BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague