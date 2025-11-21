Παναθηναϊκός – Dubai BC ανάλυση: Ο φορμαρισμένος Σλούκας και ο καθοριστικός Φαρίντ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε πολύ καλό… φεγγάρι στη Euroleague και με τη νίκη του 103-82 κόντρα στη Dubai BC, έφθασε σε ένα 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές, που τον φέρει κοντά στην κορυφή της κατάταξης.

Με τον Κώστα Σλούκα σε “δαιμονιώδη” κατάσταση, να αναγκάζει το Telecom Center Athens να φωνάξει ξανά το όνομά του και τον Κένεθ Φαρίντ να κάνει τον… Λεσόρ σε ένα ακόμη παιχνίδι του, ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει επανέλθει σε πολύ υψηλά στάνταρ, αντίστοιχα αυτών που τον οδήγησαν στην κορυφή της Euroleague πριν δύο χρόνια.

Παρότι έχασε και τον Τσεντί Οσμάν με τραυματισμό και έχει ακόμη εκτός τους Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς, Ματίας Λεσόρ και Βασίλη Τολιόπουλο, ο Παναθηναϊκός δείχνει ασταμάτητος στη Euroleague και περιμένει την επιστροφή των τραυματιών του για να “παλέψει” ως φαβορί για την κατάκτηση του 8ου “αστεριού” του.

Ηγετικός Σλούκας οδηγεί τον Παναθηναϊκό

Ο Κώστας Σλούκας διανύει το 36ο έτος της ηλικίας του και προέρχεται από ένα γεμάτο καλοκαίρι με την Εθνική Ελλάδας, αλλά η κατάκτηση ενός μεταλλίου και με τη “γαλανόλευκη”, φαίνεται ότι του έχει δώσει έξτρα ενέργεια.

Ο αρχηγός του “τριφυλλιού” εμφανίζεται σε εξαιρετική κατάσταση από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά ειδικά στα τελευταία παιχνίδια έχει πάρει… φωτιά, όντας καθοριστικός στις νίκες της ομάδας του. Κόντρα στη Dubai BC έγραψε έτσι μία ακόμη “ραψωδία” με 15 πόντους και 5 ασίστ, οι οποίοι ήρθαν στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, αλλάζοντας το μομέντουμ υπέρ του Παναθηναϊκού.

Στις τρεις σερί νίκες της ομάδας του Αταμάν μάλιστα, ο Σλούκας “μέτρησε” συνολικά 41 πόντους και 19 ασίστ, αποτελώντας τον βασικό πρωταγωνιστή της ομάδας του.

Ο Φαρίντ έφερε το… φάρμακο στους «ψηλούς»

Μετά το τέλος του Παναθηναϊκός – Dubai BC ο Εργκίν Αταμάν κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα φοβερή εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ και δήλωσε ότι ήταν το… φάρμακο που χρειαζόταν η ομάδα του. Με τους Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ να έχουν αφήσει… ορφανούς τους “πράσινους” στη θέση του σέντερ, ο Κένεθ Φαρίντ ήρθε από τα αζήτητα της Ταϊβάν και κάνει την διαφορά στη Euroleague.

Με το παιχνίδι του να μοιάζει αρκετά με αυτό του Ματίας Λεσόρ, που ήταν παίκτης “κλειδί” για την κατάκτηση της Euroleague στο Βερολίνο, ο Κένεθ Φαρίντ “κούμπωσε” αμέσως στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν και τη μεταμόρφωσε πλήρως στα 4 τελευταία παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κόντρα στη Dubai BC, ο Αμερικανός σέντερ έκανε τα πάντα και γέμισε τη “στατιστική” του με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 τάπες, δίνοντας την έξτρα ενέργεια που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Μόνο τυχαίο δεν είναι έτσι, ότι άκουσε και αυτός το όνομά του από τους οπαδούς του “τριφυλλιού”, στο πρώτο του παιχνίδι στο Telecom Center Athens.