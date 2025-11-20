Παναθηναϊκός – Dubai BC: Η 12άδα του Αταμάν με τις γνωστές απουσίες για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τη Dubai BC (20/11/25, 21:15, Live από το Newsit.gr) στη 12η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν έκανε γνωστή τη 12άδα των “πρασίνων” για το ματς του Telecom Center Athens.

Με τον Παναθηναϊκό να έχει μία σειρά από σταθερές απουσίες, η 12άδα του Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με την Dubai BC δεν προκάλεσε εκπλήξεις, αφού εκτός είναι μόνο οι τραυματίες Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν και Τολιόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίθετα, διαθέσιμοι για το ματς θα είναι οι εξής: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου.

Από την άλλη πλευρά, αρκετές απουσίες έχει και η ομάδα του Γκόλεματς, με τελευταία αυτή του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ντουέιν Μπέικον.