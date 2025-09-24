Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Εγκρίθηκε η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη στον Βοτανικό

Σημαντική εξέλιξη στο ζήτημα του γηπέδου των πρασίνων
Βοτανικός
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΤΗΣ "ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ" (ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ. (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενέκρινε τη μελέτη για τις εργασίες, μετά από συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, του κλειστού γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Όλο και πιο κοντά στην υλοποίηση της ανέγερσης του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, μετά την τελευταία εξέλίξη που ξεμπλόκαρε τις εργασίες. Μετά τη συμφωνία του Ερασιτέχνη και των Τραπεζών, που ουσιαστικά έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η εκκαθάριση του χώρου και έπειτα η ανέγερση του κλειστού γηπέδου του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Το μόνο που μένει για να ξεκινήσουν οι εργασίες είναι ο Δήμος Αθηναίων να κάνει διαγωνισμό ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου.

