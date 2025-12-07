Αθλητικά

Παναθηναϊκός εναντίον ΕΡΤ για το βόλεϊ γυναικών: «Έκανε νερά η μετάδοση»

Τη δυσαρέσκειά του για τη μετάδοση του αγώνα με τον Ολυμπιακό εξέφρασε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός
Οι παίκτριες του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 σετ (22-25, 25-18, 25-23, 25-22) τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών, αλλά εξέδωσε ανακοίνωση κατά της ΕΡΤ για τη μετάδοση του αγώνα.

Σε ένα ματς που είχαμε και καταγγελίες από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έριξε “βολές” στην ΕΡΤ για την μετάδοση του αγώνα, κάνοντας λόγο ακόμη και για “αφήγημα κακοκαιρίας”.

Η ανακοίνωση του Α.Ο. Παναθηναϊκός

Έκανε νερά η…μετάδοση!

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για την περιγραφή του αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού από την ΕΡΤ.

Μία ακόμα αντιΠαναθηναϊκή μετάδοση ήρθε να προστεθεί στο παλμαρέ της ΕΡΤ και πραγματικά στον Σύλλογο απορούν με αυτά που ειπώθηκαν.

Σε έναν αγώνα λοιπόν που άπαντες έκριναν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο (παρατηρητές,κομισάριος, διαιτητές, ακόμα και ο αντίπαλος…) ο μοναδικός που έδινε μάχη να πει το αντίθετο ήταν ο εκφωνητής της μετάδοσης.

Μάλιστα υπήρξε ένα αφήγημα ότι καθαρίζεται το γήπεδο λόγω της κακοκαιρίας. Ασφαλώς τέτοιες προσεγγίσεις μόνο ως… ψυχαγωγικές μπορούν να εκληφθούν.

Αθλητικά
