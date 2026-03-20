Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας 82-74 τελικό: Σπουδαία νίκη για το «τριφύλλι» στο T- Center

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-74 τον Ερυθρό Αστέρα για την 32η αγωνιστική της Euroleague και έμεινε ζωντανός στο κυνήγι της πρώτης εξάδας στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης. Σπουδαίοι οι Ναν και Χέις-Ντέιβις για το «τριφύλλι».
23:18 | 20.03.2026
23:12 | 20.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό 82-74
23:11 | 20.03.2026
Βγήκε η άμυνα και ο Ντέιβις κάρφωσε για το 82-74 και για να «καθαρίσει» τη νίκη του Παναθηναϊκού
23:10 | 20.03.2026
1' λεπτό για τη λήξη κοντά στη νίκη ο Παναθηναϊκός
23:10 | 20.03.2026
80-74 απίθανος Ναν
23:07 | 20.03.2026
78-74 μεγάλο και δύσκολο τρίποντο του Μπάτλερ
23:06 | 20.03.2026
78-71 και ο Ρογκαβόπουλος ευστοχεί από τα 6,75
23:06 | 20.03.2026
Έβγαλε την άμυνα ο Σλούκας, 2:50 για τη λήξη
23:05 | 20.03.2026
75-71 μεγάλο τρίποντο από τον Χουάντσο
23:05 | 20.03.2026
72-71 με καλάθι του Μονέκε, επέστρεψε ο Ερυθρός
23:04 | 20.03.2026
3:27 για το φινάλε του μεγάλο ντέρμπι
23:03 | 20.03.2026
72-69 για τον Ερυθρό Αστέρα
23:03 | 20.03.2026
72-67 εύστοχη η βολή
23:03 | 20.03.2026
71-67 απίθανο καλάθι και φάουλ του Ρογκαβόπουλου
23:02 | 20.03.2026
69-67 με καλάθι του Κάλινιτς
23:02 | 20.03.2026
69-65 απίθανη παράσταση του Ναν στα τελευταία λεπτά
23:00 | 20.03.2026
Ο Παναθηναϊκός βγάζει τη μία άμυνα μετά την άλλη με Ντέιβις και Χουάντσο στο παρκέ, δύσκολα θα επιστρέψει ο Λεσόρ
22:59 | 20.03.2026
66-65 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό με τρίποντο του Ναν
22:58 | 20.03.2026
6:30 για το φινάλε
22:56 | 20.03.2026
Απίθανο ντέρμπι στο T- Center, έχει ξυπνήσει ο Παναθηναϊκός και το γήπεδο έχει πάρει ξανά «φωτιά»
22:54 | 20.03.2026
Τάπα από τον Χουάντσο
22:53 | 20.03.2026
63-65 ο Ντέιβις μείωνει με τρίποντο, τάιμ άουτ
22:53 | 20.03.2026
60-65 ζεστάθηκε ο Ναν
22:52 | 20.03.2026
58-65 απίθανο τρίποντο του Σάντος
22:52 | 20.03.2026
58-62 μεγάλο τρίποντο του Ναν, το πρώτο του μετά από πέντε άστοχα
22:48 | 20.03.2026
Τέλος στο τρίτο δεκάλεπτο, 55-62 το σκορ
22:46 | 20.03.2026
55-62 αντίδραση από τους πράσινους, τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση των Σέρβων
22:46 | 20.03.2026
53-62 εύστοχη και η βολή του Αμερικανού
22:45 | 20.03.2026
52-62 καλάθι και φάουλ του Ναν
22:43 | 20.03.2026
Αποδοκιμασίες στο T- Center για την κάκιστη εικόνα των τελευταίων λεπτών
22:43 | 20.03.2026
50-62 τραγική άμυνα και άνετο λέι απ του Μπάτλερ
22:43 | 20.03.2026
50-60 κι άλλο κάρφωμα του Μπολομπόι
22:41 | 20.03.2026
Ο Παναθηναϊκός έκανε ανόητο λάθος μετά από τάιμ άουτ, δείγμα της έλλειψης συγκέντρωσης
22:40 | 20.03.2026
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε και πάλι τις κακές άμυνες με τον χρόνο να αρχίζει να τον πιέζει έντονα
2:30 για το τέλος της τρίτης περιόδου
22:40 | 20.03.2026
50-58 με καλάθι του Οτζελέγε στον αιφνιδιασμό
22:39 | 20.03.2026
50-56 ανοίγουν ξανά τη διαφορά οι Σέρβοι
22:39 | 20.03.2026
3:30 για τη λήξη της τρίτης περιόδου
22:36 | 20.03.2026
50-54 με κάρφωμα του Μπολομπόι
22:35 | 20.03.2026
50-52 με καλάθι του Ντέιβις
22:32 | 20.03.2026
48-52 με 1/2 βολές του Νουόρα
22:32 | 20.03.2026
48-51 μεγάλο τρίποντο του Ντέιβις σε μία κακή επίθεση των πρασίνων
22:31 | 20.03.2026
45-51 με 1/2 βολές του Ριβέρο
22:29 | 20.03.2026
45-50 με 1/2 βολές του Ντέιβις
22:28 | 20.03.2026
44-50 με 2 βολές του Μονέκε
22:27 | 20.03.2026
44-48 με τρίποντο του Όσμαν
22:25 | 20.03.2026
Χωρίς σκορ το τρίτο δεκάλεπτο μετά από παραπάνω από 2' αγώνα
22:24 | 20.03.2026
Κακές επιθέσεις στο πρώτο λεπτό του δεκαλέπτου
22:23 | 20.03.2026
Τρίτο φάουλ του Μονέκε στην έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου
22:06 | 20.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, με τους Σέρβους να έχουν προβάδισμα 7 πόντων
22:05 | 20.03.2026
41-48 με τον Μακιντάιρ
22:03 | 20.03.2026
Επιθετικό φάουλ του Λεσόρ, διαμαρτυρίες στο γήπεδο
22:02 | 20.03.2026
Τάιμ άουτ με 30'' να απομένουν
22:02 | 20.03.2026
41-46 μαγική πάσα του Μακιντάιρ για το καλάθι του Ριβέρο
22:01 | 20.03.2026
41-44 με δύο βολές του Λεσόρ
22:00 | 20.03.2026
36-44 απάντησε με τρίποντο ο Ντόμπριτς
22:00 | 20.03.2026
1:28 για τη λήξη του ημιχρόνου
22:00 | 20.03.2026
39-41 με τρίποντο του Χέις-Ντέιβις στον αιφνιδιασμό
21:57 | 20.03.2026
36-41 με 2/2 βολές του Μονέκε
21:55 | 20.03.2026
36-39 με 2/2 βολές του Ντέιβις
21:54 | 20.03.2026
34-39 με 1/2 βολές του Νουόρα
21:53 | 20.03.2026
34-38 με δυναμικό κάρφωμα του Γκραντ
21:53 | 20.03.2026
1/7 τρίποντα ο Παναθηναϊκός
21:51 | 20.03.2026
32-38 με 2/3 βολές του Μονέκε
21:50 | 20.03.2026
Έχει πάρει «φωτιά» το T- Center από τη στιγμή που έσφιξε κάπως η άμυνα των πρασίνων
21:49 | 20.03.2026
32-26 με λέι απ του Ρογκαβόπουλου
21:47 | 20.03.2026
30-36 με τρομερά δύσκολο τρίποντο του Νουόρα
21:47 | 20.03.2026
Έβγαλε κι άλλη άμυνα το «τριφύλλι»
21:46 | 20.03.2026
5:15 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου
21:45 | 20.03.2026
Είναι θετικά τα πρώτα δείγματα της άμυνας του Παναθηναϊκού χωρίς καθαρό πεντάρι
21:43 | 20.03.2026
30-33 με σουτ από τα 4 μέτρα του Ρογκαβόπουλου
21:43 | 20.03.2026
Πλέον ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Χουάντσο στο 5 και τον Ντέιβις στο 4
21:42 | 20.03.2026
28-33 με 2/2 βολές του Φαρίντ
21:42 | 20.03.2026
Με Σλούκα και Σορτς στο παρκέ οι πράσινοι είναι πολύ ευάλωτοι στην άμυνα
21:41 | 20.03.2026
26-33 απάντησε με κάρφωμα του Μπολομπόι
21:41 | 20.03.2026
26-31 απίθανο κάρφωμα του Φαρίντ
21:40 | 20.03.2026
Ο Χουάντσο έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην άμυνα
21:39 | 20.03.2026
24-31 με λέι απ του Μπάτλερ, ζήτησε επιθετικό φάουλ ο Σλούκας
21:39 | 20.03.2026
24-29 με κάρφωμα του Φαρίντ
21:38 | 20.03.2026
22-29 με φόλοου του Χουάντσο
21:36 | 20.03.2026
20-29 με 2/2 βολές του Μπόλομποϊ
21:36 | 20.03.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να έχει δεχτεί 27 πόντους και να είναι κακός στο πίσω μέρος του παρκέ
21:34 | 20.03.2026
20-27 δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Μπάτλερ
21:33 | 20.03.2026
Ο Νίκος Παππάς στο T- Center
21:33 | 20.03.2026
20-24 με τρίποντο του Μπάτλερ
21:32 | 20.03.2026
20-21 ξανά μπροστά ο Ερυθρός Αστέρας
21:31 | 20.03.2026
Ο Ναν μετά 8:30 έκανε το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού
21:31 | 20.03.2026
20-19 με ωραίο λέι απ του Ναν
21:30 | 20.03.2026
18-19 με 2/2 βολές του Όσμαν
21:30 | 20.03.2026
Αν οι πράσινοι δεν παίξουν πιο σκληρά στην άμυνα θα έχουν πολύ δύσκολο βράδυ κόντρα σε μία καλή ομάδα
21:29 | 20.03.2026
16-19 κι άλλο καλάθι του Μπόλομποϊ, δεν έχει κάνει φάουλ ο Παναθηναϊκός για να σταματήσει τους Σέρβους
21:27 | 20.03.2026
16-17 με 1/2 βολές του Λεσόρ, 3:00 για το τέλος της πρώτης περιόδου
21:26 | 20.03.2026
15-17 δεν υπάρχει η άμυνα του «τριφυλλιού», πέντε ασίστ ήδη από τον Μακιντάιρ
21:26 | 20.03.2026
15-15 ξανά με Γκραντ, 7 πόντους ο Αμερικανός
21:25 | 20.03.2026
13-15 απάντησε ο Μπόλομποϊ
21:25 | 20.03.2026
13-13 ξανά με τον Ντέιβις, καταπλήκτικη πάσα του Γκραντ
21:25 | 20.03.2026
11-13 με τον Μονέκε
21:23 | 20.03.2026
11-11 με κάρφωμα του Χέις-Ντέιβις μετά από ωραία πάσα του Λεσόρ
21:22 | 20.03.2026
Άστοχη η βολή του Αμερικανού
21:21 | 20.03.2026
9-11 τρίποντο και φάουλ του Γκραντ
21:21 | 20.03.2026
6-11 στον αιφνιδιασμό με τον Νουόρα
21:21 | 20.03.2026
6-9 με τρίποντο του Μακιντάιρ, τον άφησε να σουτάρει ο Όσμαν
21:20 | 20.03.2026
6-6 με σουτ μέσης απόστασης του Ριμπέρο
21:19 | 20.03.2026
6-4 ξανά μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Ναν
21:19 | 20.03.2026
4-4 απάντησε από κοντά ο Γκραντ
21:19 | 20.03.2026
2-4 με καλάθιο του Μονέκε
21:19 | 20.03.2026
2-2 με καλάθι του Ερυθρού Αστέρα
21:16 | 20.03.2026
2-0 με 2/2 βολές του Όσμαν
21:16 | 20.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:10 | 20.03.2026
Οι πεντάδες του αγώνα
Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις-Ντέιβις, Λεσόρ
Ερυθρός Αστέρας: ΜακΙντάιρ, Ντόμπριτς, Νουόρα, Μονέκε, Ριβέρο
21:07 | 20.03.2026
Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των δύο ομάδων
21:07 | 20.03.2026
Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα
ΜακΙντάιρ, Μπάτλερ, Κάρτερ, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Ριβέρο, Μοτιεγιούνας, Μπολομπόι, Νουόρα, Οτζελέγιε, Μονέκε, Ντος Σάντος
21:06 | 20.03.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν,, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 17-14 και είναι 9ος και Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται στην 6η θέση με ρεκόρ 18-13, ενώ στο ματς του πρώτου γύρου οι πράσινοι είχαν χάσει με 86-68 στο Βελιγράδι.
20:53 | 20.03.2026
Ο Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας τον Χολμς, λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του για την εμφάνισή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ
20:53 | 20.03.2026
Ο Παναθηναϊκός «καίγεται» για τη νίκη καθώς θέλει να φτάσει στη βαθμολογία τον Ερυθρό Αστέρα και να διατηρήσει ελπίδες για μία θέση στην πρώτη εξάδα της Euroleague
20:52 | 20.03.2026
20:52 | 20.03.2026
