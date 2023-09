Ο Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του για τον θάνατο του πρώην μπασκετμπολίστα του, Μπράντον Χάντερ.

Ο Μπράντον Χάντερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας ήταν γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη μικρή θητεία του στον Παναθηναϊκό το 2006.

Συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του παλαίμαχου μπασκετομπολίστα, έκανε η πράσινη ΚΑΕ.

“Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του πρώην παίκτη μας, Μπράντον Χάντερ. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του”, ανέφερε σχετική ανάρτηση των πρασίνων στα social media.

Panathinaikos BC would like to express its deepest sorrow for the loss of our former player, Brandon Hunter. Our sincere condolences to his family and friends. 🕊️🙏 pic.twitter.com/G81n3NeXYU