Παναθηναϊκός: Η αγκαλιά του Γιάννη Αλαφούζου στον Βισέντε Ταμπόρδα για το γκολ νίκης κόντρα στην Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Ρεάλ Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League και η πράσινη ΠΑΕ ανέβασε την παρακάμερα της αναμέτρησης με την αγκαλιά του Γιάννη Αλαφούζου στον Βισέντε Ταμπόρδα να ξεχωρίζει.

Ο Γιάννης Αλαφούζος βρέθηκε στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ για να συγχαρεί έναν προς έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού για τη νίκη επί της Μπέτις και είχε μία «ζεστή» αγκαλιά με τον σκόρερ του «τριφυλλιού», Βισέντε Ταμπόρδα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες των πρασίνων πανηγύρισαν με τον κόσμο τη νίκη και έζησαν στιγμές που θύμισαν το τελετουργικό στο T- Center, μετά τις νίκες του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 22:00, εκεί όπου οι πράσινοι θα κληθούν να υπερασπιστούν το υπέρ τους σκορ σε μία δύσκολη έδρα.