Παναθηναϊκός: Η εξάδα ξένων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό, ποιους θα «κόψει» ο Αταμάν

Εκτός αναμένεται να μείνουν οι Φαρίντ και Σορτς
Ο Χέιζ Ντέιβις
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ δεν αναμένεται να έχει εκπλήξεις.

Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, που τα δεδομένα είναι πιο ρευστά, η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τον τελικό του Σαββάτου (21/2/2026, 20:00) μοιάζει να έχει “κλειδώσει”.

Οι έξι ξένοι του τριφυλλιού αναμένεται να είναι οι Ναν, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο, Χέις-Ντέιβις και Χολμς. Δεδομένα εκτός θα είναι ο Φαρίντ, με τον Μήτογλου και τον Χουάντσο να αναμένεται να πάρουν χρόνο στο “5”.

Ο άλλος ξένος που θα “κοπεί” θα είναι ο Τι Τζέι Σορτς, παρότι ήταν εξαιρετικός στον ημιτελικό με τον Ηρακλή. Την τριάδα Ναν, Γκραντ και Σλούκα στην περιφέρεια αναμένεται να βοηθήσει ο Βασίλης Τολιόπουλος.

