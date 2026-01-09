Παναθηναϊκός: Η Γοδόι Κρουζ απέρριψε τη νέα πρόταση για τον Σαντίνο Αντίνο

Το σίριαλ για τον Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται με τη βελτιωμένη πρόταση του Παναθηναϊκού να πέφτει στο κενό, καθώς με βάση όσα λέγονται στην Αργεντινή η Γοδόι Κρουζ απέρριψε όσα πρόσφερε το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση 8.000.000 ευρώ για τον Αντίνο, όμως αυτή δεν έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της αργεντίνικης ομάδας και το σίριαλ θα συνεχιστεί, μέχρι να υπάρχει υπάρχει μία ξεκάθαρη κατάληξη.

«Η Γοδόι Κρουζ απέρριψε την πρόταση των 8 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του Σαντίνο Αντίνο», αναφέρει χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του ο Γκρόβα. Η Γοδόι φαίνεται ότι επιμένει στο ποσό των 12.000.000 ευρώ για το σύνολο των δικαιωμάτων του παίκτη.

Μάλιστα, ρεπορτάζ από την Αργεντινή αναφέρει ότι η Γοδόι Κρουζ ενημέρωσε τον Αντίνο, ότι θα πρέπει να προπονείται μόνος μέχρι να αποδεχθεί να πάει στη Ρίβερ Πλέιτ. Η αργεντίνικη ομάδα επιμένει να αρνείται την μετακόμιση του παίκτη της μακριά από την Λατινική Αμερική.