Παναθηναϊκός: Η κλειδωμένη πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και οι πιθανότητες για οκτάδα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία ανάσα από την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, ενώ διατηρεί σοβαρές ελπίδες να περάσει απευθείας στους “16”, τερματίζοντας στην πρώτη οκτάδα.

Μετά τη νίκη του επί της Στουρμ Γκρατς, ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 9 βαθμούς και βρίσκεται έναν βαθμό μακριά από την πρώτη οκτάδα του Europa League.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η ομάδα του Μπενίτεθ έχει εξασφαλίσει ουσιαστικά την παρουσία του στην πρώτη 24αδα, αφού έχει 96.2% να βρεθεί εκεί.

Από εκεί και πέρα, ο στόχος της 8άδας είναι κάπως πιο δύσκολος, καθώς έχει 9.9%.

Σχετικά με την τελική θέση την οποία θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο τέλος της League Phase, η πιθανότερη δείχνει η 17η, με 7,5%, ενώ ακολουθούν 16η με 7,3% και 18η με 7,2%.

Τα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού

11 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 22.00

22 Ιανουαρίου Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 22.00

29 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός – Ρόμα 22.00