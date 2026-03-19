Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η UEFA αποθέωσε το «τριφύλλι» για το αήττητο σερί του στο Europa League

Σε περίπτωση που καταφέρει να το μεγαλώσει, στην έδρα τη Μπέτις, θα πανηγυρίσει και μια μεγάλη πρόκριση
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία στο φετινό Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ “μετράει” ένα αήττητο σερί που την πέρασε από τη League Phase της διοργάνωσης και την έφτασε στη φάση των “16”.

Ο Παναθηναϊκός αριθμεί οκτώ διαδοχικά παιχνίδια στο φετινό Europa League χωρίς ήττα (4 νίκες και 4 ισοπαλίες) που είναι το μεγαλύτερο που είχαν ποτέ στην ιστορία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

“Panathinaikos best-ever run in a major European competition” σχολιάζει η UEFA στην ανάρτησή της. Σε περίπτωση που η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καταφέρει να μην ηττηθεί απόψε στην έδρα της Μπέτις (22:00, COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1, Newsit.gr), θα φτάσει τα εννέα διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια αήττητη και θα έχει φτάσει στα προημιτελικά του Europa League.

Τα 8 ματς του “πράσινου” αήττητου στο Europa League

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-2

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo