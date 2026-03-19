Παναθηναϊκός: Η UEFA αποθέωσε το «τριφύλλι» για το αήττητο σερί του στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία στο φετινό Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ “μετράει” ένα αήττητο σερί που την πέρασε από τη League Phase της διοργάνωσης και την έφτασε στη φάση των “16”.

Ο Παναθηναϊκός αριθμεί οκτώ διαδοχικά παιχνίδια στο φετινό Europa League χωρίς ήττα (4 νίκες και 4 ισοπαλίες) που είναι το μεγαλύτερο που είχαν ποτέ στην ιστορία του σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

“Panathinaikos best-ever run in a major European competition” σχολιάζει η UEFA στην ανάρτησή της. Σε περίπτωση που η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ καταφέρει να μην ηττηθεί απόψε στην έδρα της Μπέτις (22:00, COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1, Newsit.gr), θα φτάσει τα εννέα διαδοχικά ευρωπαϊκά παιχνίδια αήττητη και θα έχει φτάσει στα προημιτελικά του Europa League.

Panathinaikos’ best-ever run in a major European competition #UEL pic.twitter.com/YpwEazojD0 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 19, 2026

Τα 8 ματς του “πράσινου” αήττητου στο Europa League

Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-2

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1

Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0