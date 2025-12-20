Παναθηναϊκός – Ηρακλής 97-82: Νίκη με πρωταγωνιστή τον Ρισόν Χολμς για τους «πράσινους» στην GBL

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο για να “λυγίσει” τον Ηρακλή με 97-82 στο Telecom Center Athens για την 11η αγωνιστική της GBL και να πανηγυρίσει τη 10η νίκη του σε 11 παιχνίδια τη φετινή σεζόν.

Με τον Ρισόν Χολμς να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν δύο μήνες εκτός με τραυματισμό και να είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο ματς με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έκανε… περίπατο στο φινάλε του αγώνα στον Ηρακλή και παρέμεινε σε απόσταση… βολής από τον Ολυμπιακό στην κορυφή της GBL.

Οι “πράσινοι” βρέθηκαν να χάνουν στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, με τον “γηραιό” να έχει τους Φόρεμαν και Φόρεστ ασταμάτητους επιθετικά στο Telecom Center Athens. Ένα πεντάλεπτο εξαιρετικής άμυνας όμως στο φινάλε της περιόδου ήταν αρκετό για να φέρει τον Παναθηναϊκό στο +8 και να τον οδηγήσει στο τελικό

Η ομάδα του Αταμάν είχε κομβικό στο ματς και τον Τι Τζέι Σορτς με 19 πόντους και 6 ασίστ, ενώ “διψήφιοι” ήταν και οι Τζέριαν Γκραντ και Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Ρογκαβόπουλος 12 (2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Γκραντ 13 (8 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τολιόπουλος (2 ασίστ), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σορτς 19 (9/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης 4, Όσμαν 12 (2), Χολμς 19 (8/10 δίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου, Μήτογλου 4 (5 ριμπάουντ)

Ηρακλής (Λούκιτς): Φάντερμπερκ 11 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ράιτ-Φορμαν 20 (4/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη, 2 κλεψίματα), Μωραΐτης 3 (1/2 τρίποντα, 8 ασίστ, 5 λάθη, 4 κλεψίματα), Γουέρ 11 (7 ριμπάουντ), Σίλας 8 (2), Φόστερ 15 (2/5 τρίποντα), Σμιθ 8 (5 ριμπάουντ), Τσιακμάς 3 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Καμπουρίδης, Έλντερ-Ντέιβις 3 (1)