Παναθηναϊκός: Με Τσέριν και Τουμπά ξεκίνησε η προετοιμασία για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Τα νέα από την προπόνηση του “τριφυλλιού”, μια ημέρα από το “μεγάλο” διπλό” επί του Ολυμπιακού
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ενόψει του ημιτελικού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Με τους Άνταμ Τσέριν και Αχμέντ Τουμπά να προπονούνται κανονικά, ξεκίνησε σήμερα (09.02.2025) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη μεγάλη ρεβάνς της Τούμπας.

Αντιθέτως, οι Φακούντο Πελίστρι και Φίλιπ Τζούριτσιτς συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Σίριλ Ντέσερς, Πέδρο Τσιριβέγια και Μούσα Σισοκό, τους οποίους δεν υπολογίζει ούτως ή άλλως ο Ισπανός τεχνικός.

Ο Παναθηναϊκός θα ολοκληρώσει αύριο (10.02.2026) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση στην Τούμπα και ακολούθως θα ανακοινωθεί η αποστολή που θα “πετάξει” για την Θεσσαλονίκη. Την Τρίτη θα ξεκαθαρίσει και εάν ο Νταβιντε Καλάμπρια θα είναι διαθέσιμος για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

