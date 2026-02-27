Παναθηναϊκός – Μπέτις στους «16» του Europa League, όλα τα ζευγάρια που βγήκαν από την κλήρωση

Ο Παναθηναϊκός πήρε επική πρόκριση στους “16” του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26.02.2026), επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 και μια ημέρα μετά έμαθε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, όπως και το μονοπάτι προς τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Η κλήρωση της Παρασκευής έστειλε την ισπανική Μπέτις στον δρόμο του “τριφυλλιού”. Ο δύο αναμετρήσεις της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ στους “16” του Europa League θα γίνουν 12 και 19 Μαρτίου. Ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού θα γίνει στην Ελλάδα και θα διεξαχθεί πιθανότατα στη Λεωφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εάν ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπέτις, τότε στα προημιτελικά του Europa League θα αντιμετωπίσει είτε την Φερεντσβάρος ή την Μπράγκα. Στα ημιτελικά (30 Απριλίου και 7 Μαΐου), η ομάδα που θα… επιβιώσει θα παίξει με μία εκ των Γκενκ, Φράιμπουργκ, Θέλτα και Λιόν.

Ο φετινός τελικός του Europa League θα διεξαχθεί στις 20 Μαΐου 2026 στην Κωνσταντινούπολη, στη “Vodafone Arena” της Μπεσίκτας.

Τα ζευγάρια στη φάση των “16” του Europa League

Παναθηναϊκός – Μπέτις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στουτγάρδη – Πόρτο

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

Θέλτα – Λιόν

Γκενκ – Φράιμπουργκ

Μπολόνια – Ρόμα

Λιλ – Άστον Βίλα

Φερεντσβάρος – Μπράγκα

Η διασταύρωση στα προημιτελικά:

Φερεντσβάρος – Μπράγκα VS Παναθηναϊκός – Μπέτις

Γκενκ – Φράιμπουργκ VS Θέλτα – Λιόν

Στουτγκάρδη – Πόρτο VS Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

Μπολόνια – Ρόμα VS Λιλ – Άστον Βίλα

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Φερεντσβάρος ή Μπράγκα ή Παναθηναϊκός – Μπέτις VS Γκενκ ή Φράιμπουργκ ή Θέλτα ή Λιόν

Στουτγκάρδη ή Πόρτο ή Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ VS Μπολόνια ή Ρόμα ή Λιλ ή Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου 2026 στην Κωνσταντινούπολη