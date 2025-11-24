Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Μπήκαν στο κανονικό πρόγραμμα οι Ντέσερς και Καλάμπρια, μαγνητική για Τσιριβέγια και Λαφόν

Τρεις επιστροφές για τον Παναθηναϊκό, που έχασε όμως τους Λαφόν και Τσιριβέγια με νέους τραυματισμούς
Ντέσερς και Καλάμπρια πανηγυρίζουν στη Λεωφόρο (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ντέσερς και Καλάμπρια πανηγυρίζουν στη Λεωφόρο (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 3-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού για την 11η αγωνιστική της Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να έχει όμως θετικά νέα και από την προπόνηση στο Κορωπί, αφού επανήλθαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια και Κώτσιρας.

Στην πρώτη προπόνηση μετά το ματς των Σερρών, ο Παναθηναϊκός είχε ξανά στη διάθεσή του μετά από καιρό τον Ντέσερς, αλλά το πρόγραμμα έβγαλαν και οι Καλάμπρια και Κώτσιρας.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες και Κυριακόπουλος, ενώ οι Τσιριβέγια και Λαφόν θα χρειαστεί να κάνουν μαγνητική εξέταση μετά τους τραυματισμούς τους στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Στουρμ Γκρατς.

Τα νέα ήταν ευχάριστα για το προπονητικό επιτελείο, αφού για πρώτη φορά προπονήθηκαν μαζί με την ομάδα οι Καλάμπρια, Κώτσιρας, Ντέσερς. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν. Οι δύο τελευταίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική.

