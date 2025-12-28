Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Νέα βελτιωμένη πρόταση της Γκρέμιο για τον Τετέ

Επιμένουν στη Βραζιλία παρά τη διάψευση του «τριφυλλιού»
Ο Τετέ του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Τετέ του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει διαψεύσει τα σενάρια παραχώρησης του Τετέ, όμως στη Βραζιλία υποστηρίζουν πως η Γκρέμιο έχει κάνει νέα βελτιωμένη πρόταση δανεισμού για τον εξτρέμ των πρασίνων.

Ο Τετέ φωτογραφήθηκε με φανέλα της Γκρέμιο με το όνομά του και προκάλεσε αντιδράσεις στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που μπορεί να το θεωρούν ως έμμεση πίεση από την πλευρά του παίκτη για να πάρει μεταγραφή.

Η Γκρέμιο σύμφωνα με τους Βραζιλιάνος έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση στον Παναθηναϊκό, η οποία περιέχει ένα ποσό της τάξεως την 500.000 ευρώ για το δανεισμό του Τετέ και υποχρεωτική οψιόν αγοράς μέσα στο 2026 με το σύνολο να φτάνει τα 4 με 5 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό είναι πιο χαμηλό από όσα είχε δώσει το «τριφύλλι» για να αποκτήσει τον παίκτη και ίσως οι πράσινοι να θέλουν περισσότερα χρήματα, παρά το γεγονός ότι έχουν διαψεύσει τα σενάρια διαπραγματεύσεων.

Αθλητικά
