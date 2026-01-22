Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Όσμαν για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός μετά τις απουσίες των Ναν και Μήτογλου πρέπει να διαχειριστεί και την απώλεια του Όσμαν από το παιχνίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 24η αγωνιστική της Euroleague (22/01/26, 21:05, Newsit.gr, Novasports Prime).

Ο Τσέντι Όσμαν δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στην αριστερή γάμπα που τον ταλαιπωρούσαν από το παιχνίδι με την Μπασκόνια και τέθηκε εκτός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την «ομάδα του λαού».

Το ροτέισον του Παναθηναϊκού αναγκαστικά θα είναι περιορισμένο στο Ισραήλ και αναμένεται ο Ρογκαβόπουλος με τον Τολιόπουλο να πάρουν αυξημένο χρόνο συμμετοχής.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Γιούρτσεβεν.

Στην άφιξη της αποστολής του Παναθηναϊκού ο Εργκίν Αταμάν έγινε στόχος υβριστικών συνθημάτων από 300 φίλους της Μακάμπι.