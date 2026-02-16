Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν έκλεισε τον λογαριασμό του στο instagram

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου με 97-102 στην 19η αγωνιστική της GBL, αποφάσισε να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του στο instagram.

Μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τους Ροδίτες, ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε απογοητευμένος για τα αποδυτήρια του Telekom Center και έμεινε για μία ώρα στα γραφεία του και είχε συνομιλία με όλους τους συνεργάτες του για την κατάσταση στο σύλλογο.

Μία μέρα αργότερα αποφάσισε να κλείσει το λογαριασμό του στο instagram, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αυτής του της κίνησης.

Το Allwyn Final 8 ξεκινάει αύριο (17/02/26) και οι πράσινοι θα αγωνιστούν την Τετάρτη (18/02/26) κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 20:00.