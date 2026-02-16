Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Εργκίν Αταμάν έκλεισε τον λογαριασμό του στο instagram

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου ο Τούρκος προπονητής αποφάσισε να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του στα social media
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν στο Telekom Center/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου με 97-102 στην 19η αγωνιστική της GBL, αποφάσισε να απενεργοποιήσει το λογαριασμό του στο instagram.

Μετά τη λήξη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τους Ροδίτες, ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε απογοητευμένος για τα αποδυτήρια του Telekom Center και έμεινε για μία ώρα στα γραφεία του και είχε συνομιλία με όλους τους συνεργάτες του για την κατάσταση στο σύλλογο.

Μία μέρα αργότερα αποφάσισε να κλείσει το λογαριασμό του στο instagram, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αυτής του της κίνησης.

Το Allwyn Final 8 ξεκινάει αύριο (17/02/26) και οι πράσινοι θα αγωνιστούν την Τετάρτη (18/02/26) κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 20:00.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
83
75
75
61
57
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo