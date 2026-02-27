Παναθηναϊκός: Οι 9 αγώνες που θα καθορίσουν το μέλλον των «πρασίνων» στην κανονική διάρκεια της Euroleague

Δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση στη Euroleague και πλέον έχει μπλέξει. Παρά το… πείσμα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 99-104 από την Παρί στο “Telekom Center Athens”, για την 29η αγωνιστική της διοργάνωσης, είδε το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 16-13 μετά από τρεις σερί ήττες και δύο κολλητές εντός έδρας.

Με αυτή του τη νέα αποτυχία, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο… χείλος της δέκατης θέσης, στο βαθμολογικό πίνακα της Euroleague και αισθάνεται την “ανάσα” της Dubai BC που ακολουθεί με ρεκόρ 15-14. η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να κάνει το απαραίτητο “step up”, προκειμένου να μη βάλει σε κίνδυνο την παρουσία της στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι επόμενες εννέα αναμετρήσεις θα καθορίσουν τη θέση του Παναθηναϊκού στην τελική κατάταξη της κανονικής διάρκειας, με το “τριφύλλι” να έχει τέσσερα εντός έδρας ματς και πέντε μακριά από το “Telekom Center Athens”. Μάλιστα, το πρώτο ματς που έχει μπροστά του, είναι το μεγάλο ντέρμπι στην έδρα του Ολυμπιακού!

Θυμίζουμε ότι οι 4 πρώτοι της βαθμολογίας θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 5 και 6 θα έχουν θέση σε αυτή τη διαδικασία, ενώ αυτές που θα καταλήξουν στις θέσεις 7 έως 10 θα δώσουν playin, για να προκριθούν στα playoffs.

Με την ήττα του από την Παρί, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεχάσει το… όνειρο της 4άδας και θα πρέπει να κάνει αγώνα δρόμου στις 9 αγωνιστικές που απομένουν για βρει θέση στην 6άδα.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός εκτός, 06/03 στις 21:15

Ζάλγκιρις εντός, 12/03 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας εντός, 20/03 στις 21:15

Dubai BC εκτός, 24/03, στις 18:00

Μονακό εντός, 27/03 στις 21:15

Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός, 02/04 στις 21:05

Μπαρτσελόνα εκτός, 07/04 στις 21:30

Βαλένθια εκτός, 09/02 στις 21:45

Αναντολού Εφές εντός, 17/04 στις 21:15