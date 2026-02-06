Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες του «super deal» για τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε ένα μεγάλο ταλέντο του κροατικού ποδοσφαίρου, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, μετά από ένα «super deal» με τη Σλάβεν Μπέλουπο και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της μετεγγραφής του.

Ο διάσημος Ιταλός ρεπόρτερ ανέφερε ότι η συμφωνία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τη Σλάβεν Μπέλουπο αφορά το 80% των δικαιωμάτων του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, με τους “πράσινους” να καταβάλουν το ποσό των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του, αλλά να προσφέρουν και ένα μπόνους 800.000 ευρώ, με βάση τις εμφανίσεις του Κροάτη ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς δε, θα υπογράψει στον Παναθηναϊκό συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών, επενδύοντας στο ταλέντο του 20χρονου μεσοεπιθετικού, που είναι διεθνής με την εθνική Κροατίας κάτω των 21 ετών.