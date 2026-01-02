Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: «Άλωσαν» το Telekom Center οι Πειραιώτες και συνέχισαν το σερί τους στη Euroleague

Μετά από μία σπουδαία “μονομαχία” στο Telekom Center Athens, ο Ολυμπιακός νίκησε με 87-82 τον Παναθηναϊκό για την 19η αγωνιστική της Euroleague και συνέχισε το σερί του στα “αιώνια” ντέρμπι της Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός είχε σε εξαιρετική βραδιά τους Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ και “χτύπησε” τον Παναθηναϊκό στο ριμπάουντ για να φθάσει σε ένα σημαντικό διπλό στο Telekom Center Athens και να πλησιάσει τις πρώτες θέσεις της κατάταξης στη Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” από την πλευρά τους, είδαν τον Ναν να σταματάει στους 32 πόντους, αλλά δεν βρήκαν άλλη λύση στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν τη 10η σερί τους ήττα από τους Πειραιώτες στη Euroleague.

Δείτε εδώ το Live του αγώνα

Το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και ήταν εύστοχος από μακριά, έχοντας 4/4 τρίποντα στο ξεκίνημα, με Ντόρσεϊ, Παπανικολάου και Βεζένκοφ. Το επιθετικό κρεσέντο των Πειραιωτών “πάγωσε” μάλιστα και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε από την πλευρά του 0/7 σουτ από μακριά, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακόμη και στο -17 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Ένα καλάθι του Σορτς στη λήξη του χρόνου, “μάζεψε” μάλιστα το σκορ στο 28-13 υπέρ των Πειραιωτών στο 10′.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα άλλαξε πλήρως όμως στη δεύτερη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να μπαίνει στη… σίγαση με συνεχόμενα άστοχα τρίποντα, αφού ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να συνεχίσει στο ρυθμό των συμπαικτών του. Ο Παναθηναϊκός “ξύπνησε” δε, με τον Κέντρικ Ναν να αφήνει πίσω του τα πρώτα άστοχα σουτ, να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στο παιχνίδι και να πετυχαίνει 14 πόντους σε αυτό το διάστημα, οδηγώντας την “πράσινη” αντεπίθεση. Η ομάδα του Αταμάν βρήκε λύσεις και από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, με αποτέλεσμα να φθάσει μέχρι και την ισοφάριση σε 43-43 στο ημίχρονο.

Μετά την ανάπαυλα, η “μάχη” των δύο ομάδων συνεχίστηκε, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις με Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ στην επίθεση, εκμεταλλευόμενος και την υπεροπλία του στο επιθετικό ριμπάουντ. Ο Παναθηναϊκός “απάντησε” με τον ασταμάτητο Ναν να φθάνει τους 23 πόντους και τον Οσμάν να δίνει βοήθειες, για ένα επιμέρους 18-18, που διατήρησε τις δύο ομάδες σε απόλυτη ισορροπία και στο 61-61.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, όπου ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με ένα 6-0 σερί και στη συνέχεια βρέθηκε ακόμη και στο +8, αλλά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να μπει ξανά στο ματς, με τον Ναν να “παλεύει” μόνος του, αλλά να έχει 8/8 δίποντα και να φθάνει τους 32 πόντους, διατηρώντας την ομάδα του μέχρι το φινάλε στη “μάχη” της νίκης. Οι Πειραιώτες ήταν όμως καλύτεροι στις λεπτομέρειες και ένα προσωπικό καλάθι του Ντόρσεϊ με ένα άστοχο τρίποντο του Οσμάν να οδηγούν στο τελικό 87-82 υπέρ του Ολυμπιακού.

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 2 (2 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 13 (4/6 δίποντα, 0/6 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 5 (1/6 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Ρογκαβόπουλος 10 (2/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα), Γκραντ 7 (2/2 τρίποντα), Ναν 32 (8/8 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 9 (4/5 δίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν 4

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/2 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 3 (1), Λαρεντζάκης, Μόρις 8 (1/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/9 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), Βεζένκοβ 24 (4/7 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου 8 (2/7 τρίποντα), Ντόρσεϊ 21 (4/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς, Μιλουτίνοβ 10 (4/4 δίποντα, 2/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 2 (0/5 σουτ, 2/4 βολές, 3 ασίστ)