Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Εβάν Φουρνιέ στο T- Center με την ερυθρόλευκη αποστολή

Ο Γάλλος παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής βρίσκεται κανονικά στο Μαρούσι
Ο Εβαν Φουρνιέ
Ο Εβαν Φουρνιέ στο παιχνίδι της Euroleague με τον Παναθηναϊκό/ (EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της GBL και ο Εβάν Φουρνιέ που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής βρίσκεται κανονικά στο T- Center για να υποστηρίξει τους συμπαίκτες του.

Ο Εβάν Φουρνιέ έχει τιμωρηθεί με μία αγωνιστική μετά το περιστατικό στο κλειστό της Γλυφάδας με τον οπαδό του Πανιωνίου και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ντέρμπι της GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Αυτό δεν σταμάτησε τον Γάλλο σταρ των Πειραιωτών να ακολουθήσει κανονικά την αποστολή και θα βρίσκεται στην άκρη του πάγκου για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Ο Φουρνιέ στο T- Center
Ο Φουρνιέ στο T- Center/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Μαζί με την ερυθρόλευκη αποστολή βρίσκονται και οι ΜακΚίσικ και Τζόσεφ που δεν είναι δηλωμένοι στο πρωτάθλημα, αλλά και ο Νιλικίνα με τον Φαλ.

Αθλητικά
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
62
51
33
32
30
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Superbet: Επίσημη πρεμιέρα στην Ελλάδα
