Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το «κλειδί» των ριμπάουντ και η «μοναξιά» του Ναν

Ο Ολυμπιακός νίκησε για 10η σερί φορά τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, με το 87-82 για την 19η αγωνιστική της διοργάνωσης να έρχεται μετά από μία σπουδαία “μονομαχία” στο Telekom Center Athens.

Οι δύο ελληνικές ομάδες διαφήμισαν για μία ακόμη φορά το μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί στα… σημεία του Παναθηναϊκού, ο οποίος και εμφανίστηκε αρκετά νευρικός στην αρχή του αγώνα και δεν κατάφερε να ανακάμψει ουσιαστικά, παρά το συγκλονιστικό παιχνίδι του Κέντρικ Ναν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες εμφάνισαν περισσότερα… ατού στο παρκέ του Telekom Center Athens και έφθασαν σε μία σημαντική νίκη για τη συνέχειά τους στη Euroleague, αφού παρέμειναν σε απόσταση βολής από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Ο Ολυμπιακός «χτύπησε» στα ριμπάουντ

Ο Ολυμπιακός μπήκε από την αρχή του αγώνα καλύτερα στο παρκέ και παρότι έχασε διαφορά 17 πόντων σε ένα δεκάλεπτο, διατήρησε μέχρι τέλους την ψυχραιμία της, “χτυπώντας” τον Παναθηναϊκό στα ριμπάουντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες είχαν αρκετά “κρύα” διαστήματα στην επίθεση, αφού πέραν των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, δεν βρήκαν άλλες επιθετικές λύσεις, στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης. Δεν το… πλήρωσαν όμως, εξαιτίας της φοβερής δουλειάς τους στο επιθετικό ριμπάουντ, με βασικό “πυλώνα” τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα είχε 15 επιθετικά ριμπάουντ κόντρα στον Παναθηναϊκό με τα περισσότερα να του δίνουν δεύτερες ευκαιρίες και να… κόβουν το ρυθμό των γηπεδούχων. Στο τελευταίο δεκάλεπτο μάλιστα, ο Ολυμπιακός βρήκε επιθετικά ριμπάουντ ακόμη και μετά από βολές, για να κρατήσει το προβάδισμα στην τελευταία αντεπίθεση του “τριφυλλιού”.

«Πάλευε» μόνος του ο Ναν για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, κατάφερε να επανέλθει γρήγορα από το εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο, μόνο και μόνο εξαιτίας του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 14 πόντους στη δεύτερη περίοδο, “υπογράφοντας” το 43-43 του ημιχρόνου, ενώ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό μέχρι το τέλος του αγώνα.

Τελείωσε έτσι το ντέρμπι με 32 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, αλλά από ένα σημείο και μετά έδειχνε να… παλεύει μόνος του για τη νίκη. Ο Εργκίν Αταμάν τα… έχωσε σε Χουάντσο και Μήτογλου μετά το ματς, αλλά η αλήθεια είναι ότι πέραν του Φαρίντ και για μικρά διαστήματα των Οσμάν και Ρογκαβόπουλου, ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε άλλες λύσεις.

Ο Σλούκας έκανε σημαντικά λάθη στο τέλος και αποβλήθηκε με 5 φάουλ, ενώ αρνητικός ήταν ο Σορτς, την ώρα που ο Οσμάν σούταρε με 0/6 τρίποντα και έχασε το πιο σημαντικό στα τελευταία λεπτά. Κάπως έτσι, πήγε… στράφι η φοβερή εμφάνιση του Ναν και ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε για 10η σερί φορά από τον Ολυμπιακό στη Euroleague.