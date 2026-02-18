Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 τελικό: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ οι πράσινοι

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
101-71 με τρίποντο του Φίλιου
101-68 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου
99-68 από τον Τολιόπουλο
97-68 με τρίποντο του Μπέβερλι
97-65 με 1/2 βολές του Μήτογλου
96-65 από τον Μέλβιν
96-63 από τον Φίλιο
96-61 από τον Σαμοντούροφ
94-61 από τον Μπέβερλι
94-58 με 1/2 βολές του Χουγκάζ
94-57 από τον Μήτογλου
92-57 με τρίποντο του Περσίδη
92-54 με τρίποντο του Ντέιβις
89-54 από τον Σλούκα
87-54 με τρίποντο του Μπέβερλι
87-51 από τον Μήτογλου
85-51 από τον Άλεν
85-49 με τρίποντο του Τολιόπουλου
82-49 από τον Άλεν
82-47 με 2/3 βολές του Κόνιαρη
82-45 με κάρφωμα του Χέιζ Ντέιβις
80-45 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις
79-45 από τον Χουγκάζ
79-43 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις
76-43 από τον Ναν
74-43 με 2/2 βολές του Ναν
72-43 από τον Άλεν
72-41 από τον Χολμς
70-41 με 2/2 βολές του Χολμς
68-41 από τον Άλεν
68-39 από τον Χολμς
66-39 με καλάι και φάουλ του Μουρ
66-36 από τον Ναν
64-36 με καλάθι και φάουλ του Άλεν. Έχασε τη βολή ο Αμερικανός
64-34 με τρίποντο του Χουάντσο
61-34 από τον Περσίδη
61-32 από τον Χουάντσο
59-32 από τον Χολμς
57-32 με καλάθι και φάουλ του Όσμαν
54-32 από τον Ταϊρί
54-30 με τρίποντο του Όσμαν
51-30 με 1/2 βολές του Ταϊρί
51-29 με 2/2 βολές του Οσμάν
49-29 από τον Ντέιβις
47-29 από τον Άλεν
47-27 με 2/2 βολές του Χουγκάζ
47-25 από τον Ρογκαβόπουλο
45-25 με κάρφωμα και φάουλ του Χολμς! Ο Αμερικανός σέντερ είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού
43-25 με τρίποντο του Ντέιβις
40-25 από τον Χολμς
38-25 με 1/2 βολές του Ομουρούγι
38-24 με 1/2 βολές του Περσίδη
38-23 από τον Τολιόπουλο
36-23 από τον Χέιζ Ντέιβις
34-23 από τον Ταϊρί
34-21 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλο
31-21 με 1/2 βολές του Περσίδη
Ο Χέιζ Ντέιβις έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
31-20 με καλάθι και φάουλ του Μέλβιν, έχασε τη βολή ο Αμερικανός
31-18 με τρίποντο του Ναν
28-18 με 2/2 βολές του Μήτογλου
26-18 από τον Ταϊρί
26-16 με τρίποντο του Μήτογλου
23-16 από τον Ταϊρί
23-14 από τον Γκραντ
21-14 με 2/2 βολές του Ναν
19-14 με φοβερό κάρφωμα του Χολμς
17-14 από τον Άλεν
17-12 με τρίποντο του Ναν
14-12 με τρίποντο του Ταϊρί
14-9 με 2/2 βολές του Όσμαν
12-9 με 2/2 βολές του Χολμς
10-9 με τρίποντο του Γκραντ
7-9 με 2/2 βολές του Ταϊρί
7-7 με καλάθι και φάουλ του Χολμς
4-7 από τον Χουγκάζ
4-5 με καλάθι του Γκραντ
2-5 μπροστά ο ΠΑΟΚ, νευρικό ξεκίνημα από τους πράσινους
2-3 με τρίποντο του Χουγκάζ
2-0 από τον Χολμς
Χωρίς καλάθι το πρώτο λεπτό του αγώνα
0/2 βολές από τον Μπέβερλι
Άλεν, Ταϊρί, Χουγκάζ, Ομορούγι και Μπέβερλι
Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς
Σορτς και Φαρίντ θα δουν το παιχνίδι από τον πάγκο. Έμειναν εκτός εξάδας ξένων του τριφυλλιού
Ο Αμερικανός είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα
Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Χουγκάζ, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ.
Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τέταρτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης