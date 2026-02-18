Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 τελικό: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ οι πράσινοι

Ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στον ΠΑΟΚ και έκλεισε ραντεβού με τον Ηρακλή στα ημιτελικά
KLODIAN LATO
Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
Προημιτελικός
101 - 71
ΤΕΛΙΚΟ
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ που διεξάγεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.

21:49 | 18.02.2026
Τέλος αγώνα! Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 101-71
21:49 | 18.02.2026

101-71 με τρίποντο του Φίλιου

21:48 | 18.02.2026

101-68 με 2/2 βολές του Ρογκαβόπουλου

21:47 | 18.02.2026

99-68 από τον Τολιόπουλο

21:47 | 18.02.2026

97-68 με τρίποντο του Μπέβερλι

21:46 | 18.02.2026

97-65 με 1/2 βολές του Μήτογλου

21:46 | 18.02.2026

96-65 από τον Μέλβιν

21:46 | 18.02.2026

96-63 από τον Φίλιο

21:44 | 18.02.2026
Δύο λεπτά ακόμα
21:43 | 18.02.2026

96-61 από τον Σαμοντούροφ

21:42 | 18.02.2026

94-61 από τον Μπέβερλι

21:41 | 18.02.2026

94-58 με 1/2 βολές του Χουγκάζ

21:40 | 18.02.2026

94-57 από τον Μήτογλου

21:38 | 18.02.2026

92-57 με τρίποντο του Περσίδη

21:38 | 18.02.2026

92-54 με τρίποντο του Ντέιβις

21:37 | 18.02.2026

89-54 από τον Σλούκα

21:36 | 18.02.2026

87-54 με τρίποντο του Μπέβερλι

21:34 | 18.02.2026
Επτά διαδικαστικά λεπτά για να τελειώσει ο αγώνας
21:33 | 18.02.2026

87-51 από τον Μήτογλου

21:33 | 18.02.2026

85-51 από τον Άλεν

21:32 | 18.02.2026

85-49 με τρίποντο του Τολιόπουλου

21:31 | 18.02.2026

82-49 από τον Άλεν

21:31 | 18.02.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:29 | 18.02.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 82-47
21:29 | 18.02.2026

82-47 με 2/3 βολές του Κόνιαρη

21:28 | 18.02.2026

82-45 με κάρφωμα του Χέιζ Ντέιβις

21:27 | 18.02.2026

80-45 με 1/2 βολές του Χέιζ Ντέιβις

21:26 | 18.02.2026

79-45 από τον Χουγκάζ

21:25 | 18.02.2026

79-43 με τρίποντο του Χέιζ Ντέιβις

21:23 | 18.02.2026

76-43 από τον Ναν

21:22 | 18.02.2026

74-43 με 2/2 βολές του Ναν

21:22 | 18.02.2026

72-43 από τον Άλεν

21:21 | 18.02.2026

72-41 από τον Χολμς

21:19 | 18.02.2026

70-41 με 2/2 βολές του Χολμς

21:18 | 18.02.2026
Τέσσερα λεπτά ακόμα για το φινάλε της τρίτης περιόδου
21:18 | 18.02.2026

68-41 από τον Άλεν

21:17 | 18.02.2026

68-39 από τον Χολμς

21:16 | 18.02.2026

66-39 με καλάι και φάουλ του Μουρ

21:16 | 18.02.2026

66-36 από τον Ναν

21:15 | 18.02.2026

64-36 με καλάθι και φάουλ του Άλεν. Έχασε τη βολή ο Αμερικανός

21:14 | 18.02.2026

64-34 με τρίποντο του Χουάντσο

21:11 | 18.02.2026

61-34 από τον Περσίδη

21:10 | 18.02.2026

61-32 από τον Χουάντσο

21:09 | 18.02.2026

59-32 από τον Χολμς

21:09 | 18.02.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
20:50 | 18.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 57-32
20:50 | 18.02.2026

57-32 με καλάθι και φάουλ του Όσμαν

20:50 | 18.02.2026

54-32 από τον Ταϊρί

20:49 | 18.02.2026

54-30 με τρίποντο του Όσμαν

20:48 | 18.02.2026

51-30 με 1/2 βολές του Ταϊρί

20:46 | 18.02.2026

51-29 με 2/2 βολές του Οσμάν

20:46 | 18.02.2026

49-29 από τον Ντέιβις

20:43 | 18.02.2026

47-29 από τον Άλεν

20:42 | 18.02.2026

47-27 με 2/2 βολές του Χουγκάζ

20:41 | 18.02.2026

47-25 από τον Ρογκαβόπουλο

20:39 | 18.02.2026
4 λεπτά ακόμα για το φινάλε του ημίχρονου
20:38 | 18.02.2026

45-25 με κάρφωμα και φάουλ του Χολμς! Ο Αμερικανός σέντερ είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού

20:36 | 18.02.2026

43-25 με τρίποντο του Ντέιβις

20:36 | 18.02.2026

40-25 από τον Χολμς

20:34 | 18.02.2026

38-25 με 1/2 βολές του Ομουρούγι

20:31 | 18.02.2026

38-24 με 1/2 βολές του Περσίδη

20:31 | 18.02.2026
13' Τάιμ άουτ για τον ΠΑΟΚ! Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει στο σκορ
20:31 | 18.02.2026

38-23 από τον Τολιόπουλο

20:30 | 18.02.2026

36-23 από τον Χέιζ Ντέιβις

20:28 | 18.02.2026

34-23 από τον Ταϊρί

20:28 | 18.02.2026

34-21 με τρίποντο του Ρογκαβόπουλο

20:28 | 18.02.2026

31-21 με 1/2 βολές του Περσίδη

20:28 | 18.02.2026
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
20:27 | 18.02.2026
Ο Χέιζ Ντέιβις με τη φανέλα του τριφυλλιού (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
20:26 | 18.02.2026
Ο Ρισόν Χολμς
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τη φανέλα με την Ακρόπολη φόρεσαν οι παίκτες του «τριφυλλιού»
Με τις παλιές εμφανίσεις τους στην Κρήτη οι «πράσινοι»
20:24 | 18.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:24 | 18.02.2026

Ο Χέιζ Ντέιβις έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού

20:23 | 18.02.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 31-20
20:22 | 18.02.2026

31-20 με καλάθι και φάουλ του Μέλβιν, έχασε τη βολή ο Αμερικανός

20:20 | 18.02.2026

31-18 με τρίποντο του Ναν

20:19 | 18.02.2026

28-18 με 2/2 βολές του Μήτογλου

20:19 | 18.02.2026

26-18 από τον Ταϊρί

20:19 | 18.02.2026

26-16 με τρίποντο του Μήτογλου

20:18 | 18.02.2026

23-16 από τον Ταϊρί

20:17 | 18.02.2026

23-14 από τον Γκραντ

20:16 | 18.02.2026

21-14 με 2/2 βολές του Ναν

20:15 | 18.02.2026

19-14 με φοβερό κάρφωμα του Χολμς

20:15 | 18.02.2026

17-14 από τον Άλεν

20:15 | 18.02.2026

17-12 με τρίποντο του Ναν

20:14 | 18.02.2026

14-12 με τρίποντο του Ταϊρί

20:12 | 18.02.2026

14-9 με 2/2 βολές του Όσμαν

20:11 | 18.02.2026
5' Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
20:10 | 18.02.2026

12-9 με 2/2 βολές του Χολμς

20:08 | 18.02.2026

10-9 με τρίποντο του Γκραντ

20:06 | 18.02.2026

7-9 με 2/2 βολές του Ταϊρί

20:06 | 18.02.2026

7-7 με καλάθι και φάουλ του Χολμς

20:05 | 18.02.2026

4-7 από τον Χουγκάζ

20:05 | 18.02.2026

4-5 με καλάθι του Γκραντ

20:04 | 18.02.2026

2-5 μπροστά ο ΠΑΟΚ, νευρικό ξεκίνημα από τους πράσινους

20:03 | 18.02.2026

2-3 με τρίποντο του Χουγκάζ

20:03 | 18.02.2026

2-0 από τον Χολμς

20:02 | 18.02.2026

Χωρίς καλάθι το πρώτο λεπτό του αγώνα

20:02 | 18.02.2026

0/2 βολές από τον Μπέβερλι

20:01 | 18.02.2026
Τζάμπολ στον προημιτελικό
19:59 | 18.02.2026
Η πεντάδα του ΠΑΟΚ

Άλεν, Ταϊρί, Χουγκάζ, Ομορούγι και Μπέβερλι

19:55 | 18.02.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς

19:52 | 18.02.2026

Σορτς και Φαρίντ θα δουν το παιχνίδι από τον πάγκο. Έμειναν εκτός εξάδας ξένων του τριφυλλιού

19:52 | 18.02.2026
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / FINAL-8 / ΠΑΟ - ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:52 | 18.02.2026
Ο Χέιζ Ντέιβις στα πράσινα
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
19:49 | 18.02.2026
Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού

Ο Αμερικανός είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα

19:49 | 18.02.2026
Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Άλεν, Μέλβιν, Ταϊρί, Κόνιαρης, Χουγκάζ, Ομορούγι, Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης, Μπέβερλι, Φίλλιος, Μουρ.

 
19:48 | 18.02.2026
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

19:48 | 18.02.2026
Ηρακλής - Μύκονος για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ
Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65: Με περίπατο στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας οι Θεσσαλονικείς
Στα ημιτελικά οι Θεσσαλονικείς θα συναντήσουν τον νικητή του Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
19:47 | 18.02.2026
Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον Ηρακλή
19:46 | 18.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τέταρτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης

