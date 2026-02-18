Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 101-71 τελικό: Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ οι πράσινοι

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού

Ο Αμερικανός είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα