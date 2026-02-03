Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Πρώτη προπόνηση για Χάβι Ερνάντεθ – Δεν ανακοινώθηκε αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ

Η ενημέρωση από την προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Ερνάντεθ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού
Ο Ερνάντεθ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού / Φωτογραφία του pao.gr

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας, αλλά στην προπόνηση έκλεψε την παράσταση ο Χάβι Ερνάντεθ, που έκανε το… ντεμπούτο του στο Κορωπί.

Ο Χάβι Ερνάντεθ ενσωματώθηκε στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, αλλά δεν θα είναι διαθέσιμος για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Τετάρτη 04/02/26 – 20:30, Live από το Newsit.gr), για το οποίο δεν ανακοινώθηκε πάντως αποστολή από τους “πράσινους”.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με τον Χάβι Ερνάντεθ να συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο «Γ. Καλαφάτης» η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με τακτική κι ολοκληρώθηκε με παιχνίδι κι εξάσκηση στα σουτ. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Τουμπά. Θεραπεία ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Κώτσιρας, Ντέσερς.

