Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης ανάλυση: Το «μέταλλο» των Σλούκα, Γκραντ και Χουάντσο «έσωσε» τον Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε ένα μεγάλο “θρίλερ” και ένα μεγαλύτερο σουτ από τον Γκραντ για να πάρει τη νίκη με 82-81 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telekom Center Athens, για την 26η αγωνιστική της Euroleague και να “αγοράσει” χρόνο για τη συνέχεια.

Μετά την ήττα από τον Άρη στην GBL, αλλά και τα αρνητικά αποτελέσματα του 2026, ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώριο για να νέα ήττα στη Euroleague και κατάφερε να φθάσει στο θετικό αποτέλεσμα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη στο… μέταλλο των πρωταθλητών Ευρώπης.

Γκραντ, Σλούκας και Χουάντσο κατέκτησαν μαζί με τους Ναν και Λεσόρ τη Euroleague πριν δύο χρόνια και ήταν αυτοί που βγήκαν μπροστά, για να πάρει η ομάδα τους τη νίκη επί της “Βασίλισσας” και μία μεγάλη… ανάσα για τη συνέχεια της σεζόν.

Το «μέταλλο» των 3 πρωταθλητών Ευρώπης

Ο Παναθηναϊκός έχει φέτος ένα από τα πιο ακριβά ρόστερ της ιστορίας του, αλλά ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει καταφέρει ακόμη να το αξιοποιήσει, όπως θα έπρεπε και όπως ονειρεύονται οι οπαδοί του “τριφυλλιού”, με αποτέλεσμα η απώλεια του Κέντρικ Ναν με τραυματισμό να μοιάζει με… βουνό μέσα στο 2026.

Ο MVP της περσινής Euroleague έλειψε για 5ο σερί ματς στη Euroleague, αλλά αυτή τη φορά οι συμπαίκτες του κάλυψαν το κενό του, με μία συγκινητική εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Σλούκας και Γκραντ χρειάστηκε να παίξουν 30 και 32 λεπτά αντίστοιχα, αλλά πέτυχαν μαζί 41 πόντους και έδωσαν 10 ασίστ, κάνοντας τη διαφορά στο ματς για την ομάδα του Αταμάν. Δίπλα του, ο Χουάντσο είχε 9 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 34 λεπτά συμμετοχής, αλλά ήταν και αυτός που με κλέψιμο και τρίποντο έβγαλε τον Παναθηναϊκό από τα… σκοινιά στο τέλος, πριν πετύχει το πιο καθοριστικό σουτ του αγώνα ο Γκραντ.

Οι τρεις παίκτες έδειξαν ότι έχουν την… ψυχή του πρωταθλητή και κράτησαν την ομάδα τους στον… αφρό, προσφέροντας χρόνο και αισιοδοξία για τη συνέχεια.

Το ρίσκο του Αταμάν ενόψει της συνέχειας

Ο Αταμάν στηρίχτηκε για μία ακόμη φορά σε συγκεκριμένους παίκτες στα δύσκολα και βγήκε νικητής σε μία δύσκολη περίοδο για την ομάδα και ενώ δέχεται και ο ίδιος περισσότερη κριτική από ποτέ.

Το ρίσκο που παίρνει όμως ο Τούρκος προπονητής είναι μεγάλο, καθώς μοιάζει απίθανο να βγάλει τη σεζόν με 5-6 παίκτες. Σλούκας, Γκραντ και Χουάντσο έχουν παίξει σχεδόν αδιάκοπα όλα τα τελευταία ματς της ομάδας τους και ο φόβος να… καούν είναι μεγάλος.

Ακόμη και κόντρα στη Ρεάλ, ο Σλούκας που τράβηξε το… κουπί στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο ματς, ήταν αρκετά κουρασμένος στα τελευταία λεπτά και υπέπεσε σε λάθη, που παραλίγο να στοιχίσουν στην ομάδα του. Η επιστροφή του Ναν -και ίσως του Λεσόρ- μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Αταμάν έχει συνηθίσει να εμπιστεύεται λίγους στα κρίσιμα.