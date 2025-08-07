Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ live για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Ο Ρουί Βιτόρια εμπιστεύεται Μαξίμοβιτς – Τσιριβέγια για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και του τοποθετεί πίσω από την επίθεση τον Τετέ, στην αρχική ενδεκάδα των “πρασίνων”.