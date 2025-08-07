Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.
Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ live για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Με σημαίες της Ουκρανίας θα βγουν οι παίκτες της Σαχτάρ στον αγωνιστικό χώρο
Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μαρλόν, Σουντάκοβ, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Άλισον Σαντάνα, Κάουα Ελίας
Η 11άδα των «πράσινων»: Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια – Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς – Σφιντέρσκι
Αναπληρωματικοί: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ
Ο Ρουί Βιτόρια εμπιστεύεται Μαξίμοβιτς – Τσιριβέγια για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και του τοποθετεί πίσω από την επίθεση τον Τετέ, στην αρχική ενδεκάδα των “πρασίνων”.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ, για την 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
