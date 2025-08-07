Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ live για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια θέλει να φτάσει στη League Phase της διοργάνωσης
(ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Europa League
3ος προκριματικός γύρος (1ο ματς)
(ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

20:58 | 07.08.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

20:56 | 07.08.2025

Με σημαίες της Ουκρανίας θα βγουν οι παίκτες της Σαχτάρ στον αγωνιστικό χώρο

20:50 | 07.08.2025

Η ενδεκάδα της Σαχτάρ: Ρίζνικ, Πέδρο Ενρίκε, Ματβιγένκο, Μπόνταρ, Τομπίας, Μαρλόν, Σουντάκοβ, Οτσερέτκο, Νέβερτον, Άλισον Σαντάνα, Κάουα Ελίας

20:50 | 07.08.2025

Η 11άδα των «πράσινων»: Ντραγκόφσκι – Κώτσιρας, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Μαξίμοβιτς, Τσιριβέγια – Τετέ, Πελίστρι, Τζούρισιτς – Σφιντέρσκι

Αναπληρωματικοί: Λαφόντ, Κότσαρης, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Μλαντένοβιτς, Φίκαϊ, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπρέγκου, Γερεμέγεφ

20:50 | 07.08.2025

Ο Ρουί Βιτόρια εμπιστεύεται Μαξίμοβιτς – Τσιριβέγια για τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού και του τοποθετεί πίσω από την επίθεση τον Τετέ, στην αρχική ενδεκάδα των “πρασίνων”.

20:49 | 07.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ, για την 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

20:49 | 07.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo