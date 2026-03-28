Παναθηναϊκός: Σε Σόφια και Ισπανία θα κριθεί η τετράδα της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε με κατοστάρα τη Μονακό στο T- Center και έκανε το 4/4 στη Euroleague με αποτέλεσμα να μπορεί να «βλέπει» και την τέταρτη θέση πλέον.

Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου της Euroleague, ο Παναθηναϊκός που «τρέχει» ένα καλό σερί, μετά και τη νίκη επί των Μονεγάσκων και κρατάει την τύχη στα χέρια του, όσον αφορά το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Οι πράσινοι πριν λίγες εβδομάδες δεν ήταν σε θέση να κάνουν τέτοια όνειρα, όμως πλέον έχουν καλές πιθανότητες, που για να μετουσιωθούν, όμως σε μία θέση στην πρώτη τετράδα θα χρειαστούν μεγάλες εκτός έδρας νίκες ενάντια σε δυνατές ομάδες.

Στη Σόφια θα ξεκινήσει η μάχη του «τριφυλλιού» ενάντια στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη (02/04/26, 20:00). Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στον πρώτο γύρο και με νίκη στη Βουλγαρία θα κάνουν το πρώτο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας, καθώς θα έχει το πάνω χέρι σε ισοβαθμία. Οι ισραηλινοί έχουν ρεκόρ 20-13 (ο Παναθηναϊκός 20-14) και έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Μετά τη Χάποελ, οι πράσινοι θα δώσουν δύο ισπανικές μάχες που θα κρίνουν τα πάντα. Πρώτα θα αντιμετωπίσουν την Μπαρτσελόνα (07/04/26) σε μία έδρα που παραδοσιακά δυσκολεύονται. Οι Καταλανοί είχαν κερδίσει 96-103 στην Αθήνα και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει το διπλό μαζί με τη διαφορά θα είναι πάνω από την ομάδα του Πασκουάλ. Αυτή τη στιγμή έχουν και οι δύο 20 νίκες στη Euroleague.

Ακολουθεί το ματς με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Το «τριφύλλι» είχε ηττηθεί και από την ομάδα του Μαρτίνεθ στο T- Center με δέκα πόντους. Αν οι παίκτες του Αταμάν, έχουν κάνει το 2/2 και συνεχίσουν το σερί τους στη Βαλένθια τότε θα έχουν αγκαλιάσει την πρόκριση, ειδικά αν πάρουν και τη διαφορά.

Η κανονική περίοδος κλείνει στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην αδύναμη, αλλά επικίνδυνη Εφές και αν πάρει τη νίκη θα είναι στην τέταρτη θέση της διοργάνωσης και θα έχει κάνει ένα τρομερό comecack σε μία χρονιά που δεν είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς.

Το πρόγραμμα των πρασίνων μέχρι το φινάλε

35η αγωνιστική (02/04/26, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (Νίκη 98-83 στο πρώτο παιχνίδι το «τριφύλλι»)

36η αγωνιστική (07/04/26, 21:15): Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (Ήττα 96-103 στον πρώτο γύρο για τους πράσινους)

37η αγωνιστική (09/04/26, 21:45): Βαλένθια – Παναθηναϊκός (Ήττα 79-89 στο παιχνίδι του T- Center)

38η αγωνιστική (17/04/26, 21:15): Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές