Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Συζητάει η Μαρσέιγ την πώληση του Ουναΐ με 10 εκατομμύρια σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα

Σκληρό πόκερ για τον Μαροκινό ποδοσφαιριστή
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση Αζεντίν Ουναΐ και συνεχίζει τις προσπάθειες απόκτησης του από τη Μαρσέιγ.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ καλά κρατεί. Η Μαρσέιγ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Μαροκινό χαφ, η οποία έφτανε τα 8 εκατομμύρια ευρώ (5 τώρα και 3 το επόμενο καλοκαίρι), συν 15% ποσοστό από ενδεχόμενη πώληση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, οι Μασσαλοί σκέφτονται να ρίξουν κάπως τις αρχικές απαιτήσεις τους και να παραχωρήσουν τον παίκτη με 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαφορά δεν είναι μεγάλη με την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει happy end στο σίριαλ του καλοκαιριού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo