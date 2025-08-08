Παναθηναϊκός: Συζητάει η Μαρσέιγ την πώληση του Ουναΐ με 10 εκατομμύρια σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση Αζεντίν Ουναΐ και συνεχίζει τις προσπάθειες απόκτησης του από τη Μαρσέιγ.

Το σίριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ καλά κρατεί. Η Μαρσέιγ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Μαροκινό χαφ, η οποία έφτανε τα 8 εκατομμύρια ευρώ (5 τώρα και 3 το επόμενο καλοκαίρι), συν 15% ποσοστό από ενδεχόμενη πώληση του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, οι Μασσαλοί σκέφτονται να ρίξουν κάπως τις αρχικές απαιτήσεις τους και να παραχωρήσουν τον παίκτη με 10 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαφορά δεν είναι μεγάλη με την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει happy end στο σίριαλ του καλοκαιριού.