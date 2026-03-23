Παναθηναϊκός: Τέλος η σεζόν για τον Σίριλ Ντέσερς, θα κάνει νέα χειρουργική επέμβαση

Ο Σίριλ Ντέσερς δεν θα επιστρέψει τελικά στην αγωνιστική δράση για τον Παναθηναϊκό, αφού ο αποφασίστηκε να κάνει νέα χειρουργική επέμβαση, για επιδιόρθωση τένοντα, ώστε να αποφευχθεί κάποια υποτροπή στον τραυματισμό του.

Μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από το Europa League και την έλλειψη ουσιαστικών στόχων στα πλέι οφ της Super League, οι “πράσινοι” δεν θέλησαν να ρισκάρουν με την επάνοδο του Σίριλ Ντέσερς στην αγωνιστική δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νιγηριανός επιθετικός ταλαιπωρήθηκε πολύ φέτος με τραυματισμούς και αγωνίστηκε ελάχιστα με τη φανέλα του “τριφυλλιού” (8 συμμετοχές με 3 γκολ και 1 ασίστ), αλλά στον Παναθηναϊκό πιστεύουν στην αξία του και θέλουν να κάνουν τα πάντα, για να τον έχουν στο 100% τη νέα σεζόν.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεννόηση με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, θα κάνει μία μικρή διορθωτική επέμβαση στον τένοντά του, για να εξαλειφθεί ουσιαστικά το πρόβλημα και να μπορέσει να μπει από την αρχή και σε φουλ ρυθμούς, στην καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας. Ως εκ τούτου όμως, δεν θα αγωνιστεί καθόλου στα πλέι οφ της Super League.