Παναθηναϊκός: Το πρόβλημα στη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά και ο Φρουκ

Ο Ετιέν Καμαρά φαίνεται διστακτικός τις τελευταίες ώρες, την ώρα που ο Παναθηναϊκός παλεύει και την περίπτωση του Τόνι Φρουκ.

Ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, προχωρώντας σε μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ του και τις τελευταίες ώρες έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές, καθώς ο χρόνος πιέζει και τα ανοιχτά μέτωπα είναι πολλά.

Το τριφύλλι έκλεισε τον Σισοκό και ήταν έτοιμο να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Ετιέν Καμαρά, ωστόσο η υπόθεση δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Ο 22χρονος Γάλλος έχει παγώσει το θέμα, παρότι οι οικονομικές διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού έχουν ολοκληρωθεί με την ομάδα του στο Βέλγιο.

Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες αν θα προχωρήσει τελικά το θέμα ή θα οδηγηθεί σε ναυάγιο που θα φέρει κι άλλο πίσω χρονικά τη μεταγραφή βασικού χαφ.

Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός μπαίνει δυνατά στην υπόθεση του 24χρονου Κροάτη Τόνι Φρουκ.

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός της Ρίεκα είναι ένα εξαιρετικό “10αρι” με έφεση στο σκοράρισμα και τη δημιουργία (30 γκολ και 31 ασίστ σε 118 παιχνίδια).

Πρόκειται για παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά και που μαζί του είχε ασχοληθεί και η Άρσεναλ. Οι Κροάτες θέλουν περίπου 10 εκατομμύρια για να τον πουλήσουν και μένει να φανεί αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα μία οικονομική υπέρβαση για να φέρει στην Αθήνα μετά τον Αντίνο και τον Φρουκ.