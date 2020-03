Ο Παναθηναϊκός έκανε τραγικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ και “συνετρίβη” από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 66-97 για την 28η αγωνιστική της Euroleague, “μπλέκοντας” πλέον πια σοβαρά στην υπόθεση πρόκριση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι “πράσινοι” έκαναν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια τους στη σεζόν και δεν κατάφεραν να προβάλλουν καν αντίσταση στη ρωσική ομάδα, η οποία είχε διψήφια διαφορά πόντων σχεδόν σε όλο τον αγώνα.

Τζέιμς και Χίλιαρντ “διέλυσαν” την ομάδα του Πιτίνο με 18 και 21 πόντους αντίστοιχα, ενώ οι Ρώσοι έκαναν “πάρτι” και στα ριμπάουντ με 44 ριμπάουντ (12 επιθετικά).

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν δυνατά το παιχνίδι με… κακές άμυνες και το ματς πήγαινε πόντο πόντο στα πρώτα λεπτά (19-19 μετά από 6′). Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας “έτρεξε” όμως ένα σερί 9-0 στο “κλείσιμο” της πρώτη περιόδου και έτσι προηγήθηκε με 22-32.

Ο Παναθηναϊκός “πάλεψε” στη συνέχεια να μείνει στο ματς, αλλά είχε πολλά ελεύθερα άστοχα τρίποντα, συνεχίζοντας την “αφλογιστία” από το ΣΕΦ και οι Ρώσοι βρέθηκαν ακόμη και στο -15 (31-46) με δύο εύστοχα τρίποντα του Χάκετ. Καλάθης και Βουγιούκας αντέδρασαν όμως σε άμυνα και επίθεση, “μάζεψαν” τη διαφορά με προσωπικά καλάθια και “κράτησαν” την ομάδα τους στο 38-48 στο ημίχρονο.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε όμως ούτε στο τρίτο δεκάλεπτο, με την ομάδα του Ιτούδη να είναι καλύτερη στο παρκέ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να μειώσει με… σκληράδα και προσωπικά καλάθια του Παπαπέτρου και τον Μπεντίλ και Τζόνσον. Δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χίλιαρντ όμως “τελείωσαν” ουσιαστικά το ματς, διαμορφώνοντας το 48-65, πριν ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο με ένα τρίποντο του Ράις (51-65).

Οι “πράσινοι” έδειξαν να μην έχουν και… δυνάμεις στη συνέχεια, “καταρρέοντας” ουσιαστικά στο παρκέ και επιτρέποντας στον ασταμάτητο Χίλιαρντ να οδηγήσει τους Ρώσους ακόμη και σε διαφορές άνω των 20 πόντων, για το τελικό 66-97, εν μέσω αποδοκιμασιών από τους οπαδούς στις κερκίδες.

