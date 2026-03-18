Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες κατέκτησαν το Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

Η Βαλεφόλια κατέκτησε το τρόπαιο με δύο νίκες κόντρα στις πράσινες
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Τελικός Challenge Cup
3-2 ο πρώτος αγώνας υπέρ της Βαλεφόλια
0 - 3
Παρακολουθήσατε live τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια.

20:40 | 18.03.2026
20:40 | 18.03.2026
Τρίτη φορά που φτάνει σε τελικούς αλλά δεν κατακτά το τρόπαιο το τριφύλλι
20:40 | 18.03.2026
Η ιταλική ομάδα κατέκτησε το Challenge Cup
20:40 | 18.03.2026
Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια 0-3
20:39 | 18.03.2026
16-25 και τέλος αγώνα
20:38 | 18.03.2026

16-24

20:38 | 18.03.2026

15-24

20:38 | 18.03.2026

14-24

20:38 | 18.03.2026

13-24

20:37 | 18.03.2026

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα

20:36 | 18.03.2026

13-23

20:35 | 18.03.2026

13-21 μπροστά η Βαλεφόλια

20:35 | 18.03.2026

13-20

20:35 | 18.03.2026

Θα χρειαστεί ένα θαύμα για να γυρίσει το σετ ο Παναθηναϊκός

20:32 | 18.03.2026

13-19 μπροστά η Βαλεφόλια

20:32 | 18.03.2026

12-17

20:30 | 18.03.2026

12-16 για τη Βαλεφόλια

20:30 | 18.03.2026

12-15

20:29 | 18.03.2026

11-15

20:29 | 18.03.2026

11-14 μπροστά η Βαλεφόλια στο τρίτο σετ

20:27 | 18.03.2026
Άσχημη τροπή έχει πάρει ο αγώνας για τον Παναθηναϊκό
20:26 | 18.03.2026

10-12 από την Ομορούγι

20:25 | 18.03.2026

10-11 για τη Βαλεφόλια

20:25 | 18.03.2026

10-10

20:24 | 18.03.2026

10-9 μπροστά ο Παναθηναϊκός με την Μπένετ

20:24 | 18.03.2026

9-9 ισοφαρίζει η Γουάιτ

20:23 | 18.03.2026

8-9 από τη Βαλεφόλια

20:22 | 18.03.2026

8-8

20:21 | 18.03.2026

8-7

20:21 | 18.03.2026

8-6

20:20 | 18.03.2026

7-6 παραμένει μπροστά ο Παναθηναϊκός

20:19 | 18.03.2026

6-5 διατηρεί το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός

20:18 | 18.03.2026

5-4

20:18 | 18.03.2026

4-4 ισοφαρίζει η Βαλεφόλια

20:17 | 18.03.2026

4-3

20:17 | 18.03.2026

4-2 από τη Σάμανταν

20:17 | 18.03.2026

3-2

20:16 | 18.03.2026

2-2

20:15 | 18.03.2026

2-1 μπροστά η Γουάιτ

20:14 | 18.03.2026

1-1

20:14 | 18.03.2026
Ξεκίνησε το τρίτο σετ
20:10 | 18.03.2026

Ένα σετ για να κατακτήσει το τρόπαιο θέλει η Βαλεφόλια, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρία σετ + το χρυσό σετ

20:09 | 18.03.2026
25-27 και 0-2 σετ για τη Βαλεφόλια
20:08 | 18.03.2026

25-26

20:08 | 18.03.2026

25-25

20:07 | 18.03.2026

24-25 για τη Βαλεφόλια

20:07 | 18.03.2026

24-24

20:06 | 18.03.2026

23-24 και σετ πόιντ για τη Βαλεφόλια

20:05 | 18.03.2026

23-23 ισοφαρίζει η Βαλεφόλια

20:05 | 18.03.2026

23-22

20:05 | 18.03.2026

23-21 με άσο της Σάμανταν

20:04 | 18.03.2026

22-21 από τη Σάμανταν

20:04 | 18.03.2026

21-21 ισοφαρίζει η Γουάιτ

20:03 | 18.03.2026

20-21 μπροστά η Βαλεφόλια

20:03 | 18.03.2026

20-20 για τη Βαλεφόλια, ο Παναθηναϊκός έχασε μία τεράστια διαφορά και κινδυνεύει να χάσει και το δεύτερο σετ

20:01 | 18.03.2026

20-18 πλησιάζει επικίνδυνα η Βαλεφόλια

20:01 | 18.03.2026

20-17

20:00 | 18.03.2026

19-16 από την Κωνσταντίνου

19:59 | 18.03.2026

18-16

19:58 | 18.03.2026

18-15 η Λαμπκόφσκα

19:58 | 18.03.2026

17-15

19:56 | 18.03.2026

17-14 η Βαλεφόλια επέστρεψε με 2 σερί πόντους

19:55 | 18.03.2026

17-12 μπροστά ο Παναθηναϊκός

19:54 | 18.03.2026

16-12 από τη Μπένετ

19:54 | 18.03.2026

15-12 μειώνει η Βαλεφόλια

19:53 | 18.03.2026

15-11 πήρε τον πόντο με challenge ο Παναθηναϊκός

19:52 | 18.03.2026

14-11 η Βαλεφόλια επιστρέφει στη διεκδίκηση του σετ

19:52 | 18.03.2026

14-10

19:52 | 18.03.2026

14-9 

19:50 | 18.03.2026

13-9, συνεχίζεται το σερί

19:50 | 18.03.2026

13-8, τρίτος σερί πόντος για την ιταλική ομάδα

19:49 | 18.03.2026

13-7

19:49 | 18.03.2026

13-6 μειώνει η Βαλεφόλια

19:48 | 18.03.2026

13-5 από τη Γουάιτ

19:48 | 18.03.2026

12-5 μειώνει η ιταλική ομάδα

19:47 | 18.03.2026

12-4 o Λαμπκόφσκα

19:45 | 18.03.2026

11-4 μειώνει η Βαλεφόλια

19:45 | 18.03.2026

11-3 με άσο της Μπένετ

19:43 | 18.03.2026

10-3

19:43 | 18.03.2026

9-3 μειώνει η Βαλεφόλια

19:42 | 18.03.2026

9-2 από την Μπένετ

19:42 | 18.03.2026

8-2 με μπλοκ της Σάμανταν

19:40 | 18.03.2026

7-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός

19:39 | 18.03.2026

6-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός

19:38 | 18.03.2026

5-2 o Παναθηναϊκός με μπλοκ της Μπένετ

19:38 | 18.03.2026

4-2

19:37 | 18.03.2026

3-2 μειώνει η Βαλεφόλια

19:36 | 18.03.2026

3-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός

19:36 | 18.03.2026

2-1 με πρώτο χρόνο από τη Χατζηευστρατιάδου

19:35 | 18.03.2026

Αλλαγή του σκορ, τελικά 1-1

19:35 | 18.03.2026

2-0

19:35 | 18.03.2026

1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός με τη Γουάιτ

19:34 | 18.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο σετ
19:30 | 18.03.2026
Η Βαλεφόλια έκανε το 0-1 στα σετ του αγώνα
19:30 | 18.03.2026
20-25 και τέλος του πρώτου σετ
19:30 | 18.03.2026

20-24 για τη Βαλεφόλια

19:29 | 18.03.2026
Τάιμ άουτ από την ιταλική ομάδα
19:28 | 18.03.2026

20-23 μειώνει η Λαμπκόφσκα

19:28 | 18.03.2026

19-23 μειώνει η Στράτζαλη με φοβερό χτύπημα

19:27 | 18.03.2026

18-23 μειώνει η Μπένετ

19:26 | 18.03.2026

17-23 μπροστά η Βαλεφόλια

19:25 | 18.03.2026

17-22 μειώνει η Μπένετ

19:24 | 18.03.2026

16-22

19:23 | 18.03.2026

16-21 μειώνει η Γουάιτ

19:23 | 18.03.2026
19:23 | 18.03.2026

15-21

19:22 | 18.03.2026

15-20 με έναν φοβερό πόντο από την ιταλική ομάδα

19:22 | 18.03.2026
Νέο τάιμ άουτ για τον Παναθηναϊκό
19:21 | 18.03.2026

15-19 ξεφεύγουν και πάλι οι Ιταλίδες

19:21 | 18.03.2026

15-18

19:20 | 18.03.2026
19:19 | 18.03.2026

15-17 μειώνει η Γουάιτ

19:18 | 18.03.2026

14-17 με δύο σερί πόντους από τη Βαλεφόλια

19:18 | 18.03.2026

14-15

19:18 | 18.03.2026

13-15

19:17 | 18.03.2026

14-15 μειώνει στον πόντο η Σάμανταν

19:17 | 18.03.2026

12-14

19:16 | 18.03.2026

11-14

19:16 | 18.03.2026

11-13 με καρφί της Μπένετ

19:15 | 18.03.2026

10-13 μειώνει και πάλι ο Παναθηναϊκός

19:15 | 18.03.2026

9-13

19:14 | 18.03.2026

8-13 από τη Λαμπκόφσκα

19:14 | 18.03.2026

7-13 ξεφεύγει με 6 πόντους η Βαλεφόλια

19:13 | 18.03.2026

7-12

19:12 | 18.03.2026

7-11 μειώνει η Λαμπκόφσκα

19:12 | 18.03.2026
Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό και τάιμ άουτ
19:11 | 18.03.2026

6-11 μπροστά η Βαλεφόλια

19:11 | 18.03.2026

6-10

19:11 | 18.03.2026

6-9

19:10 | 18.03.2026

5-9 μπροστά η ιταλική ομάδα

19:10 | 18.03.2026

5-8 με ακόμα ένα κακό πράσινο σερβίς

19:09 | 18.03.2026

5-7 από τη Γουάιτ

19:09 | 18.03.2026

4-7

19:09 | 18.03.2026

4-6 με φοβερό τελείωμα από την πίσω ζώνη της Μπένετ

19:08 | 18.03.2026

3-6 μπροστά η Βαλεφόλια

19:08 | 18.03.2026

3-5 μειώνει ο Παναθηναϊκός

19:07 | 18.03.2026

2-5

19:07 | 18.03.2026

2-4 μειώνει η Μπένετ με φοβερό καρφί στην ευθεία

19:07 | 18.03.2026

1-4

19:06 | 18.03.2026

1-3 μπροστά η ιταλική ομάδα

19:06 | 18.03.2026

1-2

19:05 | 18.03.2026

1-1 ισοφαρίζει η Λαμπκόφσκα

19:05 | 18.03.2026

0-1 μπροστά η Βαλεφόλια

19:03 | 18.03.2026
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός
18:59 | 18.03.2026

Παρουσιάζονται οι δύο ομάδες

18:59 | 18.03.2026
Χαμός στο κλειστό της Γλυφάδας
18:49 | 18.03.2026
O Παναθηναϊκός θέλει να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο θα είναι και το πρώτο στην ιστορία του τμήματος

H ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί τόσο στον “μεγάλο” αγώνα της σεζόν 1999/2000 κόντρα στην Περούτζια (3-0 στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου Κυπελλούχων CEV Cup) όσο και σε αυτόν κόντρα στην Μοντεσκιάβο Γέσι της σεζόν 1990/2009 (3-0 στον τελικό του Final 4 του Challenge Cup)

18:48 | 18.03.2026
18:47 | 18.03.2026
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν κάνει sold out

Τρομερή ατμόσφαιρα επικρατεί στο κλειστό της Γλυφάδας

18:47 | 18.03.2026

Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία

18:46 | 18.03.2026
Σε περίπτωση που το παιχνίδι ολοκληρωθεί με νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2, τότε το τρόπαιο θα κριθεί στο χρυσό σετ

Εννοείται ότι η Βαλεφόλια κατακτά τον τίτλο με νίκη με οποιοδήποτε σκορ

18:46 | 18.03.2026
Στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία, η Βαλεφόλια επικράτησε με 3-2

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την κούπα, αν νικήσει με 3-0 ή 3-1

18:45 | 18.03.2026
Ο τελικός διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας
18:45 | 18.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια

