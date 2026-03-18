Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια 0-3: Οι Ιταλίδες κατέκτησαν το Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών

Παρακολουθήσατε live τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια.
16-24
15-24
14-24
13-24
Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα
13-23
13-21 μπροστά η Βαλεφόλια
13-20
Θα χρειαστεί ένα θαύμα για να γυρίσει το σετ ο Παναθηναϊκός
13-19 μπροστά η Βαλεφόλια
12-17
12-16 για τη Βαλεφόλια
12-15
11-15
11-14 μπροστά η Βαλεφόλια στο τρίτο σετ
10-12 από την Ομορούγι
10-11 για τη Βαλεφόλια
10-10
10-9 μπροστά ο Παναθηναϊκός με την Μπένετ
9-9 ισοφαρίζει η Γουάιτ
8-9 από τη Βαλεφόλια
8-8
8-7
8-6
7-6 παραμένει μπροστά ο Παναθηναϊκός
6-5 διατηρεί το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
5-4
4-4 ισοφαρίζει η Βαλεφόλια
4-3
4-2 από τη Σάμανταν
3-2
2-2
2-1 μπροστά η Γουάιτ
1-1
Ένα σετ για να κατακτήσει το τρόπαιο θέλει η Βαλεφόλια, ο Παναθηναϊκός ψάχνει τρία σετ + το χρυσό σετ
25-26
25-25
24-25 για τη Βαλεφόλια
24-24
23-24 και σετ πόιντ για τη Βαλεφόλια
23-23 ισοφαρίζει η Βαλεφόλια
23-22
23-21 με άσο της Σάμανταν
22-21 από τη Σάμανταν
21-21 ισοφαρίζει η Γουάιτ
20-21 μπροστά η Βαλεφόλια
20-20 για τη Βαλεφόλια, ο Παναθηναϊκός έχασε μία τεράστια διαφορά και κινδυνεύει να χάσει και το δεύτερο σετ
20-18 πλησιάζει επικίνδυνα η Βαλεφόλια
20-17
19-16 από την Κωνσταντίνου
18-16
18-15 η Λαμπκόφσκα
17-15
17-14 η Βαλεφόλια επέστρεψε με 2 σερί πόντους
17-12 μπροστά ο Παναθηναϊκός
16-12 από τη Μπένετ
15-12 μειώνει η Βαλεφόλια
15-11 πήρε τον πόντο με challenge ο Παναθηναϊκός
14-11 η Βαλεφόλια επιστρέφει στη διεκδίκηση του σετ
14-10
14-9
13-9, συνεχίζεται το σερί
13-8, τρίτος σερί πόντος για την ιταλική ομάδα
13-7
13-6 μειώνει η Βαλεφόλια
13-5 από τη Γουάιτ
12-5 μειώνει η ιταλική ομάδα
12-4 o Λαμπκόφσκα
11-4 μειώνει η Βαλεφόλια
11-3 με άσο της Μπένετ
10-3
9-3 μειώνει η Βαλεφόλια
9-2 από την Μπένετ
8-2 με μπλοκ της Σάμανταν
7-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός
6-2 μπροστά ο Παναθηναϊκός
5-2 o Παναθηναϊκός με μπλοκ της Μπένετ
4-2
3-2 μειώνει η Βαλεφόλια
3-1 μπροστά ο Παναθηναϊκός
2-1 με πρώτο χρόνο από τη Χατζηευστρατιάδου
Αλλαγή του σκορ, τελικά 1-1
2-0
1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός με τη Γουάιτ
20-24 για τη Βαλεφόλια
20-23 μειώνει η Λαμπκόφσκα
19-23 μειώνει η Στράτζαλη με φοβερό χτύπημα
18-23 μειώνει η Μπένετ
17-23 μπροστά η Βαλεφόλια
17-22 μειώνει η Μπένετ
16-22
16-21 μειώνει η Γουάιτ
15-21
15-20 με έναν φοβερό πόντο από την ιταλική ομάδα
15-19 ξεφεύγουν και πάλι οι Ιταλίδες
15-18
15-17 μειώνει η Γουάιτ
14-17 με δύο σερί πόντους από τη Βαλεφόλια
14-15
13-15
14-15 μειώνει στον πόντο η Σάμανταν
12-14
11-14
11-13 με καρφί της Μπένετ
10-13 μειώνει και πάλι ο Παναθηναϊκός
9-13
8-13 από τη Λαμπκόφσκα
7-13 ξεφεύγει με 6 πόντους η Βαλεφόλια
7-12
7-11 μειώνει η Λαμπκόφσκα
6-11 μπροστά η Βαλεφόλια
6-10
6-9
5-9 μπροστά η ιταλική ομάδα
5-8 με ακόμα ένα κακό πράσινο σερβίς
5-7 από τη Γουάιτ
4-7
4-6 με φοβερό τελείωμα από την πίσω ζώνη της Μπένετ
3-6 μπροστά η Βαλεφόλια
3-5 μειώνει ο Παναθηναϊκός
2-5
2-4 μειώνει η Μπένετ με φοβερό καρφί στην ευθεία
1-4
1-3 μπροστά η ιταλική ομάδα
1-2
1-1 ισοφαρίζει η Λαμπκόφσκα
0-1 μπροστά η Βαλεφόλια
Παρουσιάζονται οι δύο ομάδες
H ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έχει βρεθεί άλλες δυο φορές σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχοντας ηττηθεί τόσο στον “μεγάλο” αγώνα της σεζόν 1999/2000 κόντρα στην Περούτζια (3-0 στον τελικό του Final 4 Κυπέλλου Κυπελλούχων CEV Cup) όσο και σε αυτόν κόντρα στην Μοντεσκιάβο Γέσι της σεζόν 1990/2009 (3-0 στον τελικό του Final 4 του Challenge Cup)
Τρομερή ατμόσφαιρα επικρατεί στο κλειστό της Γλυφάδας
Διαιτητές του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ρέιμοντ Χάμπεργκ και η Έλενα Πίρσον από τη Σουηδία
Εννοείται ότι η Βαλεφόλια κατακτά τον τίτλο με νίκη με οποιοδήποτε σκορ
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα σηκώσει την κούπα, αν νικήσει με 3-0 ή 3-1
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια