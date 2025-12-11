Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0 τελικό: Χαμένη ευκαιρία για τους πράσινους

Το σκηνικό είναι ίδιο με το τέλος του πρώτου μέρους

Ο Παναθηναϊκός έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία για γκολ. Οι επιθέσεις γίνονται σχεδόν αποκλειστικά από την δεξιά πτέρυγα και τον Τετέ με τον Καλάμπρια