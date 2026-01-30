Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν και ΠΑΟΚ – Θέλτα στα playoffs του Europa League

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26.02.2026
Γνώριμους αντιπάλους έβγαλε η κληρωτίδα για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στα playoffs του Europa League, με το τριφύλλι” να αντιμετωπίζει σε διπλά παιχνίδια την Βικτόρια Πλζεν και το “δικέφαλο του Βορρά” την Θέλτα.

Και λέμε γνώριμους, γιατί τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισαν την Βικτόρια Πλζεν και την Θέλτα -αντίστοιχα- στην League Phase του Europa League. Οι “πράσινοι” είχαν φέρει 0-0 με την ομάδα από την Τσεχία μέσα στο ΟΑΚΑ, ενώ οι Ισπανοί είχαν επικρατήσει εντός έδρα του “δικεφάλου του Βορρά” με 3-1.

Οι δυο ελληνικές ομάδες θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στα playoffs, στην έδρα τους. Τα πρώτα παιχνίδια της συγκεκριμένης νοκ-άουτ φάσης θα διεξαχθούν στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 26.02.2026.

Σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει στους “16” του Europa League, θα αντιμετωπίσει είτε τη Λιόν είτε την Άστον Βίλα. Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αντίπαλος του θα είναι είτε η Μίντιλαντ είτε η Μπέτις.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός κληρώθηκε με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τον playoff γύρο του Champions League.

