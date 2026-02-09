Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Την Τρίτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι των playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League (19/02/26, 22:00) και ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη (10/02/26) θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον πρώτο «τελικό» πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι προέρχονται από τη μεγάλη νίκη με 1-0 στο ντέρμπι των «αιωνίων» και σίγουρα ο κόσμος θα είναι πιο «ζεστός» για να δώσει ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας του Μπενίτεθ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι τιμές για το σημαντικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ξεκινούν από τα 30 ευρώ και φτάνουν έως και τα 305 ευρώ. Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν την Τρίτη (10/02) στις 16:00 και οι φίλοι των πρασίνων αναμένεται να σπεύσουν να κλείσουν θέση για την αναμέτρηση με την τσεχική ομάδα.