Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Την Τρίτη κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι των playoffs του Europa League

Πλησιάζει το κρίσιμο ραντεβού των πρασίνων με τους Τσέχους για μία θέση στους «16» της διοργάνωσης
Οι οπαδοι του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοι του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Ρόμα/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν για τα playoffs του Europa League (19/02/26, 22:00) και ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη (10/02/26) θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον πρώτο «τελικό» πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης.

Οι πράσινοι προέρχονται από τη μεγάλη νίκη με 1-0 στο ντέρμπι των «αιωνίων» και σίγουρα ο κόσμος θα είναι πιο «ζεστός» για να δώσει ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας του Μπενίτεθ για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι τιμές για το σημαντικό παιχνίδι στο ΟΑΚΑ ξεκινούν από τα 30 ευρώ και φτάνουν έως και τα 305 ευρώ. Τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν την Τρίτη (10/02) στις 16:00 και οι φίλοι των πρασίνων αναμένεται να σπεύσουν να κλείσουν θέση για την αναμέτρηση με την τσεχική ομάδα. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
66
40
35
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo