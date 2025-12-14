Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1 τελικό: Νίκη για τους πράσινους με τους Θεσσαλούς

68'

Το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος δεν έχει φάσεις, πέρα από το πέναλτι του Λάμπρου

Τα νεύρα των παικτών έχουν επηρεάσει κατά πολύ το ρυθμό του αγώνα