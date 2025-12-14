Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1 τελικό: Νίκη για τους πράσινους με τους Θεσσαλούς

Super League 14η αγωνιστική
2ο ημίχρονο
Ο Καλάμπρια με την φανέλα του Παναθηναϊκού/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 το Βόλο για την 14η αγωνιστική της Super League με γκολ των Ντέσερς – Μπακασέτα και ήρωα τον Λαφόν που έπιασε πέναλτι για τους πράσινους.
22:56 | 14.12.2025
Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στη Λεωφόρο
22:51 | 14.12.2025
90'
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:34 | 14.12.2025
78'
Ο Τζούρισιτς απείλησε με δεξί πλασέ
Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια στην πρώτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο
22:33 | 14.12.2025
Η στιγμή έντασης του δευτέρου μέρους
22:33 | 14.12.2025
Η απόκρουση του Λαφόν στο πέναλτι του Λάμπρου
22:30 | 14.12.2025
70'
Ωραίο σουτ του Πίντσι απείλησε τον Λαφόν
Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Αφρικανού
22:29 | 14.12.2025
69'
Ο Φορτούνα σούταρε, όμως η μπάλα δεν είχε δύναμη και ο Λαφόν μπλόκαρε εύκολα
22:26 | 14.12.2025
68'
Το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος δεν έχει φάσεις, πέρα από το πέναλτι του Λάμπρου
Τα νεύρα των παικτών έχουν επηρεάσει κατά πολύ το ρυθμό του αγώνα
22:22 | 14.12.2025
62'
Ξανά ένταση ανάμεσα στους παίκτες
Μπακασέτας και Κόμπα ξεκίνησαν τη νέα εστία έντασης
22:09 | 14.12.2025
49'
Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Λάμπρου
Απέκρουσε και το σουτ του Φορτούνα στην επααναφορά
22:08 | 14.12.2025
47'
Πέναλτι για το Βόλο μετά από μαρκάρισμα του Κωτσιρα στον Λάμπρου
Ο Έλληνας αμυντικός πάτησε τον Λάμπρου μέσα στην περιοχή
22:02 | 14.12.2025
Όλα έτοιμα για την επανέναρξη
22:02 | 14.12.2025
Η ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου
21:52 | 14.12.2025
Η απομάκρυνση του Φορτούνα πάνω στη γραμμή
21:49 | 14.12.2025
Η ωραία συνεργασία Ντέσερς - Μπακασέτα
21:48 | 14.12.2025
Ένταση μεταξύ Μακνί - Λαφόν και Πάλμερ Μπράουν
Κίτρινη κάρτα για Μακνί και Πάλμερ Μπράουν
21:47 | 14.12.2025
46'
Γκολ για το Βόλο με σουτ του Κόμπα
Ο Κόμπα σούταρε έξω από την περιοχή με την μπάλα να περνάει από πολλά σώματα και να καταλήγει στα δίχτυα του Λαφόν που δεν είχε καλό οπτικό πεδίο
21:42 | 14.12.2025
45'
Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:42 | 14.12.2025
42'
Σηκώθηκε ο τερματοφύλακας του Βόλου
21:41 | 14.12.2025
41'
Στο έδαφος και ο Σιαμπάνης
21:39 | 14.12.2025
40'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Καλάμπρια έκανε το γύρισμα με τον Ντέσερς να μην προλαβαίνει την μπάλα και τον Φορτούνα να διώχνει πριν γίνει το 3-0
21:37 | 14.12.2025
38'
Ο Μπακασέτας βρέθηκε σε καλό σημείο για σουτ με το αριστερό, όμως ο Τριανταφύλλου πετάχτηκε και έβαλε την κόντρα
21:36 | 14.12.2025
37'
Ο Κότσαρης έχει σηκωθεί για ζέσταμα, όμως ο Λαφόν όπως φαίνεται θα συνεχίσει το παιχνίδι
21:35 | 14.12.2025
35'
Στο έδαφος ο Λαφόν μετά από μαρκάρισμα του Μακνί
21:32 | 14.12.2025
Το πέναλτι και η εύστοχη εκτέλεση του Μπακασέτα για το 2-0
21:30 | 14.12.2025
31'
Ακόμα μία χαμένη ευκαιρία του Ντέσερς
Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού πήρε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπακασέτα, με την μπάλα να περνάει άουτ
21:29 | 14.12.2025
28'
Ο Ντέσερς λίγο έλειψε να σκοράρει, όμως αστόχησε στο τετ α τετ
Το γκολ δε θα μετρούσε καθώς ο βοηθός σήκωσε σωστά το σημαιάκι για οφσάιντ
21:24 | 14.12.2025
28'
Ο Ντέσερς απείλησε για τους πράσινους
Ο Νιγηριανός συνεργάστηκε ωραία με τον Μπακασέτα και σούταρε από δύσκολο σημείο με άμυνα πάνω του με την μπάλα να περνάει άουτ.
21:22 | 14.12.2025
22'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα
Ο αρχηγός του τριφυλλιού με πλασέ στη δεξιά γωνία νίκησε τον Σιαμπάνη
21:21 | 14.12.2025
21'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
Ο Ντέσερς κέρδισε το πέναλτι ανάμεσα από τοα δύο στόπερ του Βόλου
21:20 | 14.12.2025
20'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζαρουρί έκανε σέντρα για τον Ντέσερς, όμως αυτός δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ίσως ήταν οφσάιντ
21:19 | 14.12.2025
Ο Σίριλ Ντέσερς έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί βασικός με τον Παναθηναϊκό
Κόντρα σε Καλλιθέα, Ολυμπιακό και Βόλο τα γκολ του
21:16 | 14.12.2025
18'
Το παιχνίδι δεν έχει ιδιαίτερα καλό ρυθμό παρά το γρήγορο γκολ, το οποίο προήλθε από ατομική ενέργεια
21:11 | 14.12.2025
Το τρομερό γκολ του Ντέσερς
21:11 | 14.12.2025
10'
Ο Βόλος απείλησε μετά από εκτέλεση φάουλ, με την άμυνα του Παναθηναϊκού να καταφέρνει να απομακρύνει τον κίνδυνο χωρίς να γίνει κάποιο σουτ
21:05 | 14.12.2025
5'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ντέσερς
Ο Νιγηριανός πέτυχε μετά από ατομική ενέργεια ένα πανέμορφο γκολ, αφήνοντας τον τερματοφύλακα του Βόλου όρθιο
20:53 | 14.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:52 | 14.12.2025
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης
4ος: Κουκούλας
VAR: Παπαδόπουλος
ΑVAR: Αντωνίου
20:49 | 14.12.2025
Η παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο
7 αγώνες
5 νίκες ο Παναθηναϊκός
2 ισοπαλίες
Καμία νίκη ο Βόλος
ΓΚΟΛ: 17-4
20:49 | 14.12.2025
Η ενδεκάδα του Βόλου
Σιαμπάνης, Τριανταφύλλου, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Μακνί, Λάμπρου.
20:49 | 14.12.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς
20:43 | 14.12.2025
Ο Βόλος που είναι μαζί με το Λεβαδειακό οι εκπλήξεις της σεζόν θέλει θετικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο για να κρατήσει τον Παναθηναϊκό πίσω του και να μην χάσει την επαφή με την 4η θέση
20:43 | 14.12.2025
Ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία με την Πλζεν στο Europa League καλείται να κερδίσει κόντρα στο Βόλο για να τον φτάσει στη βαθμολογία
20:43 | 14.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Βόλο στη Λεωφόρο