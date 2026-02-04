Παναθηναϊκός: Χαμός με Τζέριαν Γκραντ και Κώστα Σλούκα στα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης

Οι αντιδράσεις των παικτών του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια μόλις μπήκαν οι δύο ήρωες του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, Τζέριαν Γκραντ και Κώστας Σλούκας.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 82-81 στο Telekom Center και πήρε τεράστια βαθμολογική ανάσα στη μάχη για την είσοδο στα πλέι οφ της Euroleague, με τον Γκραντ να υπογράφει τη νίκη της ομάδας του στο φινάλε και τον Κώστα Σλούκα να κρατάει το τριφύλλι σ’ όλο το παιχνίδι.

Μετά το τέλος του αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο με την είσοδο στα αποδυτήρια του Αμερικανού γκαρντ, που πέτυχε το νικητήριο καλάθι, αλλά και του Κώστα Σλούκα, που ήταν για ακόμη μία φορά ο απόλυτος ηγέτης.

“Μη βαράς, μη βαράς”, φώναζε ο Κώστας Σλούκας μόλις αντίκρισε την κάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.