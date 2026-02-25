Παναθηναϊκός: Χαμός στη Λεωφόρο για την ομάδα βόλεϊ γυναικών μετά την ιστορική πρόκριση στους τελικούς του Challenge Cup

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έγραψε ιστορία, παίρνοντας το εισιτήριο για τους τελικούς του Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανιωνίου με 3-2 στη Νέα Σμύρνη και με δύο νίκες στα ημιτελικά πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει την ιταλική Βαλεφόλια.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στην ομάδα βόλεϊ γυναικών μετά τη σπουδαία πρόκριση σε ευρωπαϊκούς τελικούς, ύστερα από 17 χρόνια.

Αποθέωση στη Λεωφόρο κατά την υποδοχή της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού μετά την ιστορική πρόκριση στον τελικό του Challenge Cup. pic.twitter.com/DGhMAcE9Nm — SPORT24 (@sport24) February 25, 2026

Οι πράσινες γνώρισαν την αποθέωση στη Λεωφόρο, με τον κόσμο να ζητάει από την ομάδα του Κιαπίνι το ευρωπαϊκό τρόπαιο.