Παναθηναϊκός: Χαμός στη Λεωφόρο για την ομάδα βόλεϊ γυναικών μετά την ιστορική πρόκριση στους τελικούς του Challenge Cup

Τη νύχτα μέρα έκαναν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στην υποδοχή της ομάδας
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού
Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού έγραψε ιστορία, παίρνοντας το εισιτήριο για τους τελικούς του Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανιωνίου με 3-2 στη Νέα Σμύρνη και με δύο νίκες στα ημιτελικά πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει την ιταλική Βαλεφόλια.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού επεφύλαξαν θερμή υποδοχή στην ομάδα βόλεϊ γυναικών μετά τη σπουδαία πρόκριση σε ευρωπαϊκούς τελικούς, ύστερα από 17 χρόνια.

CEV WOMEN'S CHALLENGE CUP 2025-2026
Οι πράσινες γνώρισαν την αποθέωση στη Λεωφόρο, με τον κόσμο να ζητάει από την ομάδα του Κιαπίνι το ευρωπαϊκό τρόπαιο.

