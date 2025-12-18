Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ live για την 17η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live τον αγώνα Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ οι πράσινοι είναι στην τέταρτη θέση.
Euroleague17η αγωνιστική
21:16 | 18.12.2025
Όλα είναιν έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση
21:14 | 18.12.2025
Με σφιγμένες γροθιές μπήκε στο παρκέ ο Αταμάν
21:08 | 18.12.2025
Με Γκραντ, Όσμαν, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Φαρίντ οι πράσινοι
21:04 | 18.12.2025
Η Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστη για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους πρωτοπόρους της Euroleague
21:03 | 18.12.2025
Η δωδεκάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ
Μότλι, Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Ένις, Μάλκολμ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μάνταρ, Γκινάτ
21:01 | 18.12.2025
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.
20:55 | 18.12.2025
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 10-6 και είναι στην 4η θέση της Euroleague, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 1η με ρεκόρ 12-4.
20:55 | 18.12.2025
Ο Ρισόν Χολμς δεν είναι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως και οι Γκριγκόνις, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ
20:54 | 18.12.2025
Οι πράσινοι προέρχονται από μεγάλη νίκη στην Τουρκία επί της Φενέρ και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους ενάντια στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που βρίσκεται στην πρώτη θέση της διοργάνωσης
20:54 | 18.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague