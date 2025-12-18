Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ live για την 17η αγωνιστική της Euroleague

Ντέρμπι κορυφής στο κατάμεστο Telekom Center
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Euroleague
17η αγωνιστική
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live τον αγώνα Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center για την 17η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, ενώ οι πράσινοι είναι στην τέταρτη θέση.

21:16 | 18.12.2025
Όλα είναιν έτοιμα για να ξεκινήσει η αναμέτρηση
21:14 | 18.12.2025
Με σφιγμένες γροθιές μπήκε στο παρκέ ο Αταμάν
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ.(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
21:08 | 18.12.2025
Με Γκραντ, Όσμαν, Καλαϊτζάκη, Μήτογλου και Φαρίντ οι πράσινοι
21:04 | 18.12.2025
Η Telekom Center Athens θα είναι κατάμεστη για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στους πρωτοπόρους της Euroleague
21:03 | 18.12.2025
Η δωδεκάδα της Χάποελ Τελ Αβίβ

Μότλι, Τζόουνς, Μπλέικνι, Μπράιαντ, Ένις, Μάλκολμ, Οντιάσε, Μίτσιτς, Γουέινραϊτ, Οτούρου, Μάνταρ, Γκινάτ

21:01 | 18.12.2025
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν.

20:55 | 18.12.2025
Ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 10-6 και είναι στην 4η θέση της Euroleague, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ είναι 1η με ρεκόρ 12-4.
20:55 | 18.12.2025
Ο Ρισόν Χολμς δεν είναι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως και οι Γκριγκόνις, Κουζέλογλου και Σαμοντούροβ
20:54 | 18.12.2025

Οι πράσινοι προέρχονται από μεγάλη νίκη στην Τουρκία επί της Φενέρ και θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους ενάντια στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που βρίσκεται στην πρώτη θέση της διοργάνωσης

20:54 | 18.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 17η αγωνιστική της Euroleague

