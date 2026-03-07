Παναθηναϊκός: Χωρίς Ίνγκασον και Σάντσες οι πράσινοι κόντρα στο Λεβαδειακό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το Λεβαδειακό για την 24η αγωνιστική της Super League (08/03/26, 19:00) και ο Ράφα Μπενίτεθ δε θα έχει στη διάθεσή του, τους Ίνγκι Ίνγκασον και Ρενάτο Σάντσες.

Οι δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα μείνουν εκτός από το σημαντικό παιχνίδι με το Λεβαδειακό για την 4η θέση της διοργάνωσης και πιθανότατα θα τεθούν στη διάθεση του Ισπανού προπονητή για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μπέτις για τους «16» του Europa League (12/03/26, 19:45).

Εκτός αποστολής έμειναν και οι εδώ και καιρό απόντες Ντέσερς, Τσιριβέγια και Κώτσιρας, που ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα και ο Πάλμερ-Μπράουν, που έκανε θεραπεία. Ο Σιώπης ακολούθησε μέρος του προγράμματος και μπορεί να έμεινε εκτός, αλλά εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή για την Μπέτις.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Ο Παναθηναϊκός είναι στην τέταρτη θέση με τρεις βαθμούς διαφορά από τον πέμπτο Λεβαδειακό και θέλει να πάρει τη νίκη για να «καθαρίσει» τη μάχη για μία θέση στα πλέι οφ των πρώτων τεσσάρων. Οι Βοιωτοί θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί στο «Λάμπρος Κατσώνης», το οποίο αναμένεται να έχει πολύ κόσμο.